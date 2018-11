Destacan el trabajo de identificación de Malvinas

El trabajo de identificación de tumbas en las Islas Malvinas, logrado gracias a un acuerdo entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido, con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), fue distinguido ayer en Ginebra —sede del organismo internacional— como un ejemplo de "diplomacia al servicio de objetivos humanitarios".

"Hemos dado el CICR, Gran Bretaña y Argentina una lección al mundo, que el derecho humanitario llena de sentimiento a la política y nos permite ofrecerle resultados positivos a la sociedad", expresó el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj.

Así lo expresó al hablar en la reunión "La diplomacia al servicio de objetivos humanitarios", que sesionó en la ciudad suiza, donde se encuentra la sede del CICR, con relación al proyecto humanitario que permitió la identificación de 103 soldados argentinos.

De la jornada en Ginebra participaron también la presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, María Fernanda Araujo, el ex combatiente y titular de la Fundación No Me Olvides -impulsora de las identificaciones-, Julio Aro; el coronel inglés que diseñó el cementerio de Darwin y enterró a los soldados argentinos después de la guerra, Geoffrey Cardozo, además de los forenses que trabajaron en Darwin.