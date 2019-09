Denuncian una violenta protesta gremial en el Hospital Garrahan

Afiliados al gremio de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) realizaron una violenta protesta dentro del Hospital de Pediatría Juan Pedro Garrahan de la ciudad de Buenos Aires y rompieron a patadas una de las puertas del centro de salud donde se realizan tratamientos de alta complejidad para menores de edad. El hecho se produjo el martes pasado, cuando los gremialistas de UPCN, gremio que conduce a nivel nacional Andrés Rodríguez, se manifestaron con bombos y a los gritos en uno de los pasillos del hospital. El grave episodio se conoció el viernes a la noche mediante un video en las redes sociales.

Según quedó registrado en el video, uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando los gremialistas se concentraron en la entrada de la oficina del presidente del Consejo de Administración, Carlos Alberto Kambourian. Allí comenzaron a golpear y patear la puerta del ingreso al despacho. En cuestión de segundos, uno de ellos logró partirla y el resto de sus compañeros continuaron con las patadas hasta terminar de quebrarla para irrumpir en la oficina.

Pasado el grave hecho, tres personas fueron identificadas según fuentes de la Policía de la Ciudad. Según un parte policial que cita el diario La Nación, efectivos de la Comisaría Vecinal 4A de la Policía de la Ciudad fueron alertados, pasado el mediodía del martes, por personal del hospital Garrahan sobre los incidentes, en el área administrativa del segundo piso. El personal policial identificó por ese hecho a tres personas, todos del gremio Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN). En la causa interviene la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº40, a cargo del fiscal Blas Matías Michenzi.

“Ocurrió en el segundo piso, donde están las oficinas del Consejo de Administración. No hay chicos internados. Es un sector administrativo, de docencia, y donde está la oficina de los consejeros. Fue ahí donde se rompió la puerta”, explicaron fuentes del nosocomio. Pero esto no quita gravedad a lo ocurrido Al Garrahan concurren chicos de todo el país para tratarse de patologías graves, como distintos tipos de cáncer. Y el martes al mediodía, con bombos, aplausos y al grito de “UPCN, UPCN”, delegados de ese sindicato interrumpieron la tranquilidad del Hospital Garrahan de Parque Patricios y realizaron la violenta manifestación, a tal punto que rompieron a golpes una de las puertas, ante la mirada incrédula de varios empleados sorprendidos por la repentina protesta. Tal como se ve en las imágenes, lo que se rompió fue la puerta de ingreso al Consejo de Administración.

Luego de los incidentes, los empleados del Hospital respondieron repartiendo y pegando carteles dentro del establecimiento. “No queremos sindicatos patoteros y violentos en el Garrahan, así no nos representan. Si agreden y violentan a la alta conducción de la institución, ¿qué s queda para los que somos simples empleados? ¿Para esto quieren volver? Lo curioso y llamativo es que el romper a golpes la puerta del consejo de administración, fue porque no los dejan hacer lo que están acostumbrados: manipular los concursos. Así no dan los ejemplos quienes dicen que tienen la responsabilidad de ser mayoría”.