Un bebé de cuatro meses ingresó al hospital de El Bolsón con un cuadro de meningitis bacteriana que motivó una denuncia penal del Ministerio de Salud de Río Negro contra sus padres.

El bebé nació en un parto domiciliario, en el seno de una familia residente en la zona rural de Mallín Ahogado, a unos 15 kilómetros de El Bolsón, y no había recibido ninguna vacuna reglamentaria para los recién nacidos. La semana pasada, ingresó al centro de salud con un grave cuadro y permanece internado por orden judicial. El Ministerio de Salud realizó la denuncia penal por la vulneración de los Derechos del Niño y el ejercicio ilegal de la medicina ante el parto domiciliario. "Lo que hizo el hospital de El Bolsón es lo que se debe hacer en estos casos, el sistema de salud se debe hacer cargo de la vida del bebé", dijo el ministro de Salud, Fabián Zgaib.

El director del hospital, Oscar Panomarenko, fue el encargado de confirmar que "los papás no lo vacunaron". "Ingresó con un cuadro de meningitis bacteriana y permanece internado con orden judicial", sostuvo. La causa está en manos de la jueza multifueros Erika Fontela.

La presentación judicial alude al artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño que declara que "los Estados reconocen su derecho al disfrute del más alto nivel de salud posible, imponiéndose el esfuerzo de asegurar que ningún niño sea privado de los servicios sanitarios", indicó el ministro.

Agregó que "no está en tela de juicio que los progenitores tengan de acuerdo a sus propias convicciones, buenas intenciones en su opción 'antivacunas', pero es necesario comprender que este punto no es de la órbita de la decisión y apreciación familiar". El calendario de vacunación oficial en Argentina -establecido por ley y de carácter obligatorio- establece que el recién nacido debe recibir las vacunas de Hepatitis B y B.C.G, y a los dos meses de vida la primera dosis de neumococo conjugada, polio y rotavirus. Zgaib también apuntó al parto domiciliario: "Para la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de Río Negro, sí o sí tiene que ser una maternidad segura; además, en este tipo de casos no sólo corre riesgo el bebé, sino también la mamá".

En noviembre de 2014, se registró un caso en que la Justicia rionegrina obligó a los padres a cumplir con la vacunación de su hijo en Bariloche.