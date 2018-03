Denuncian a la policía por una golpiza a un joven neuquino

"La policía molió a golpes a mi hijo y lo dejó en coma y peleando por su vida", denunció a Adelina, la mamá de Facundo Agüero, un trabajador de 22 años que el jueves pasado fue ingresado al Hospital Regional de Neuquén luego de sufrir un paro cardíaco al ser detenido por policías que lo acusaron del robo de un perfume, cuyo ticket de compra estaba en la billetera del joven.

La madre de Agüero contó a Página 12 que "el jueves pasado, el Día de la Mujer, Facundo estaba yendo a la tarde a su trabajo en el Supermercado Coto, pero nunca llegó". Según la versión policial, el joven había robado una colonia en una perfumería del centro de la capital neuquina y, tras ser perseguido por policías de la Comisaría 1ª, habría caído de un paredón de alrededor de cuatro metros de altura. Adelina explicó que "cuando llegué me atendió una doctora y me comenta que Facundo corría de la policía y que cayó de un paredón de cuatro metros. Pero cuando entré a la sala me doy cuenta enseguida de que no había sido una caída como decían".