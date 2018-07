Denuncian por falso testimonio al ex jefe de la Armada

"No me informaron". El almirante Marcelo Srur culpa a dos subalternos de "negligencia en el servicio".

La crisis de la Armada por el naufragio del submarino ARA San Juan el 15 de noviembre pasado no deja de producir novedades negativas. El ex jefe de la base naval de Puerto Belgrano, contralmirante en actividad Luis Lopez Mazzeo, denunció por falso testimonio al ex jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, por su declaración ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, quien investiga las causas por las que naufragó el 15 de noviembre pasado el submarino.

El diario Clarín asegura que López Mazzeo acusó de "mentiroso" a su ex jefe, quien le había atribuido responsabilidades en la presunta falta de control del mantenimiento del submarino. En una extensa denuncia se confirmó que las armadas de EEUU y Gran Bretaña fueron las primeras en informar que el ARA San Juan había explotado y no, como se informó oficialmente, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, en inglés). Esta versión la entregó la Armada por orden de Srur a los medios de comunicación. López Mazzeo, quien todavía sigue en actividad, querelló a Srur mientras avanza la causa penal en Caleta Olivia. Se estudia a una válvula como una posible causa del accidente, entre otras hipótesis, y se revisan todos los materiales por los cuales se le hizo al San Juan el "mantenimiento de media vida".

La causa penal sigue adelante mientras el ministro de Defensa, Oscar Aguad, decide si anula el sumario interno contra Srur, que es precisamente el eje de esta denuncia por falso testimonio. Srur, quien fue echado en diciembre por Aguad, intentó derivar la responsabilidad en sus subalternos. Alegó que si hubiera conocido el estado en que se encontraba la nave "no habría permitido que zarpara. Me faltó información. No me la dieron. Es muy importante recalcar que el comandante de Alistamiento es el encargado de ver qué barcos pueden zarpar y qué barcos no", declaró Srur, en referencia a López Mazzeo. Srur ha acusado en el sumario a López Mazzeo y al comandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide, de "arriesgar la tropa" y "negligencia en el servicio" al permitir la salida del San Juan. El sumario provocó una cadena de pedidos de pase a retiro en solidaridad con López Mazzeo y Villamide.

La nueva denuncia muestra que la decisión de suspender al contralmirante Lopez Mazzeo, entonces jefe de Alistamiento y Adiestramiento, "obedeció a la intención de Srur de perjudicar" a quien estaba previsto que lo sucediera al frente de la fuerza naval, y entregar "culpables" a la opinión pública para de este modo "eludir las responsabilidades inherentes al cargo que ostentaba". López Mazzeo reprocha "la invocación de hechos y circunstancias inexistentes, con el objeto de afirmar que el submarino no estaba en condiciones de zarpar, responsabilizando dolosa y falsamente a sus subordinados". Las afirmaciones de Srur contra Mazzeo y Villamide cayeron muy mal dentro de la fuerza naval.