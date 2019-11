Denuncia penal de la hija de Andrea del Boca contra su padre

La hija de Andrea del Boca, Anna Chiara del Boca, denunció penalmente a su padre, el empresario Ricardo Biasotti, por los presuntos delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante" y "corrupción de menores", y pidió su "inmediata detención".

Así lo hizo a través de una presentación realizada en el Palacio de Tribunales, donde, tras el sorteo realizado por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, el escrito fue girado al Juzgado 43, a cargo del magistrado Pablo García De La Torre.

"Vengo por el presente a formular denuncia penal por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la relación de parentesco, y por el delito de corrupción de menores contra mi progenitor, Horacio Ricardo Biasotti, con motivo de los hechos que atentaron contra mi integridad sexual, cuando era sólo una niña, hasta mis 8-9 años de edad", indica el escrito, al que tuvo acceso Télam. La denuncia quedó formalizad con la presentación realizada por el abogado Claudio Calabressi, quien, junto a su par Paula Ojeda, representará a Anna Chiara del Boca (18), en este expediente. En el texto, la joven hace referencia a hechos que "tiñeron de sombra" su niñez y que "hoy siguen atravesando" su vida "entera", como así también al "dolor, la vergüenza y el miedo de antaño".

Como es de rigor, el primer paso una vez que la denuncia sea remitida al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 43 de Capital Federal, con sede en los Tribunales Federales de Comodoro Py, será confirmar su contenido y, una vez sorteado ese paso formal, y con la intervención de la fiscalía correspondiente, se procederá a reunir pruebas.

De esta forma, la hija de la actriz Andrea del Boca formalizó la denuncia que había anticipado en declaraciones periodísticas en las que en distintas oportunidades hizo referencia a aberrantes situaciones que habría vivido en su infancia.

Biasotti afronta una causa en su contra impulsada en 2002 por su ex pareja, Andrea del Boca, quien lo denunció por violencia de género. En ese expediente, que aún sigue en trámite, la Justicia en principio favoreció a Biasotti, quien, ante un fallo favorable a su postura, le inicio una millonaria demanda por daños y perjuicios a la actriz.

Los abogados de Anna Chiara, Claudio Calabressi y Paula Ojeda, pidieron "la inmediata detención" del empresario "a fin de evitar fugas o posibles entorpecimientos a la investigación criminal, dado el conocido poder económico del denunciado". También argumentaron que la medida procura que Biasotti "no pueda intimidar a los testigos", para que de esa manera "puedan declarar" en la causa. Juan Pablo Fioribello, el abogado de la mamá de Anna, Andrea del Boca, optó por no intervenir en este caso.

Consultado por el portal Teleshow, Marcelo Parrilli, abogado de Biasotti, sostuvo que el empresario "se pondrá a disposición del juzgado y la fiscalía" que interviene, aportando "las pruebas" que demostrarían que "es inocente".

A mediados de octubre Biasotti y Andrea Del Boca tuvieron una audiencia de conciliación por una demanda por daños y perjuicios que el empresario le había iniciado a su ex pareja en 2006. Cuando estaban cerca de llegar a un entendimiento, Biasotti habría puesto una condición para retirar su demanda: que Anna Chiara no lo denunciara por abuso sexual. Así lo indicó el propio abogado Fioribello. "Nos pidió que la convenciéramos. Yo no tengo poder sobre lo que va a hacer la hija (de Andrea), quien ya declaró públicamente haber sido abusada psicológica y sexualmente. Es algo aberrante".