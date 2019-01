El "bautismo de buceo" es realizar una primera inmersión en el agua después de recibir una breve charla técnica. "Bautismo es meterse al agua sin hacer un curso. Vas de vacaciones a un lugar de playa, te dan una charla mínima y el equipo. Es una práctica muy común en todo el mundo", explicó Gustavo Gerdel, director de la escuela Buenos Aires Buceo (BAB).

Gerdel es instructor de buceo hace 18 años y aclaró que en BAB no se hacen bautismos "porque no se puede prever cómo va a responder cada persona". "Recibimos a mucha gente que hizo un bautismo en Polinesia o algún otro lugar del mundo, que le encantó y quiere hacer el curso", comentó el Gerdel, y agregó: "El bautismo no es una actividad peligrosa si se hace bien, el instructor te lleva siempre de la mano. Se hacen miles por día, es muy raro que ocurran accidentes".

Respecto a las causas de la muerte de Rocío Gómez, el instructor prefirió no hacer especulaciones: "Puede haber sido negligencia, pero hay muchas otras cosas que pueden pasar. Es común que, cuando la persona entra en pánico, escupa el regulador, pero no sabemos si eso pasó".