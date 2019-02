De conductora de PlayBoy TV a un escándalo con Diego Latorre

Natacha Jaitt protagonizó un escándalo de proporciones en 2017 cuando dejó filtrar mensajes de WhatsApp entre ella y el comentarista deportivo y ex futbolista Diego Latorre.

Los encuentros sexuales entre ambos revelados por los mensajes sacudieron al ambiente mediático en general y representaron un duro golpe para la familia Latorre.

Pese a la infidelidad, la esposa de Diego Latorre, Yanina (periodista y panelista en la televisión abierta) perdonó a su marido. "Es un precio demasiado caro el que pagó por un polvo berreta", escribió en su cuenta de Twitter. Días después, en otro, señaló: "Es un trabajo estar en pareja y un cuerno no rompe una familia. Nosotros lo somos de verdad. Nos pasan cosas como a todos".

Otro alboroto de proporciones la stripper lo protagonizó en la mesa de Mirtha Legrand un sábado a la noche de 2018 en que acusó a varios personajes públicos de ser pedófilos. Los dichos le generaron un contrapunto con la periodista Mercedes Ninci, otra de las invitadas a la mesa, que descreyó de sus acusaciones.

Allí, Jaitt habló sobre los abusos sexuales a adolescentes jugadores de las inferiores de Independiente, caso que mantiene aún en prisión a algunos imputados entre ellos un árbitro y un representante de modelos. También dio fe de que en Newell´s, varios años atrás, se vivieron episodios similares por culpa de un "utilero" abusador.

"Soy prostituta, ¿tenés algún problema?", le espetó Jaitt a Ninci. Legrand hizo sonar la campanita para "llamar al orden" y apagar la discusión.

Días después, en Twitter, a raíz de supuestas amenazas recibidas, Jaitt escribió: "No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa no, no fui. Guarden tuit", escribió.

Más aquí en el tiempo, un tercer escándalo lo sumó en enero pasado al denunciar que fue violada por dos conocidos suyos, Maximiliano Giusto y el director de cine Pablo Yotich.

Precisamente el jueves pasado se vio la última nota televisiva hecha a Natacha Jaitt cuando fue a declarar en el marco de dicha causa. La logró Canal 9 en la puerta del Palacio de Tribunales, donde la mediática dio su última entrevista: estaba nerviosa, temblando y por momentos lloraba.

"Estoy muy medicada para que no me agarre un ataque de pánico. Tomo siete pastillas por día", dijo. Contó que se cruzó con Giusto, uno de los hombres al que acusó de haberla violado el 3 de enero junto a quien hasta ese momento era su amigo, el director de cine Pablo Yotich.

"Cuando lo vi se me acalambró medio cuerpo y empecé a temblar. Pero agarré mi celular para poder escracharlo para que todo el mundo conozca lo hijo de p... que es", dijo la mujer tras la indagatoria a los denunciados.

Jaitt estuvo con su abogado, quien en varios momentos de la entrevista debió calmarla. "Natacha está muy nerviosa", djio.

Además contó detalles de la denuncia: "Tenemos pruebas de que fue violada bajo los efectos del alcohol y las drogas. Está probado que, por las medicaciones que ella toma, no murió de milagro por el cóctel".

Origen: España

Antes de todo su desempeño conocido en Argentina, Jaitt vivió en España cuando tenía cerca de 20 años y donde en 2004 participó de la versión de Gran Hermano de dicho país, adonde se hizo conocida.

Con un comportamiento suelto y desenfadado frente a las cámaras que presumiblemente adquirió en España, ya en la Argentina a partir de 2007 participó en varios programas eróticos de PlayBoy TV. En uno era la conductora y fingía ser una psicóloga que trataba las fantasías sexuales de sus pacientes.

Luego se dedicó también a la radio y participó en "Bailando por un sueño", el programa de Tinelli.

Posó como modelo para las revistas Maxim, Interview y Hombre, e hizo shows eróticos en boliches.

Natacha contó en más de una ocasión su adicción a las drogas y también denunció varias veces haber sido víctima de violencia de género. El año pasado se presentó en Tribunales, pintada de rojo como si estuviera ensangrentada.