Darthés se defiende: "No es verdad lo que se dijo, es una locura"

Tras la conferencia de prensa y el relato de la actriz Thelma Fardin, quien denunció que fue violada por Juan Darthés , en 2009, durante una gira de Patito Feo en Nicaragua, el actor acusado rompió el silencio en las redes sociales para desmentir la tremenda versión de la intérprete.

"No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme",escribió Darthés.

Denuncia colectiva. Ayer por la tarde el colectivo Actrices Argentinas, integrado por más de 400 mujeres, acompañó la denuncia de Fardin contra el actor Juan Darthés, al que acusó de haberla violado en 2009 en Nicaragua mientras filmaban una tira infantil, cuando ella tenía 16 años y él 45.

"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", relató entre lágrimas Fardin, ahora de 25 años, en un video que se proyectó esta noche en una sala del Multiteatro, donde las actrices convocaron a la prensa.

Y continuó: "Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y comenzó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad', y no le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación", reseñó.

Fardin hizo la denuncia penal la semana pasada en la unidad fiscal especializada en género del Ministerio Público de Nicaragua, ya que la presentación judicial debe realizarse en el país donde ocurrió el hecho a investigar.