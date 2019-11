Darthes puede ser detenido y juzgado en Brasil, dice una letrada

La abogada de la actriz Thelma Fardin en Managua, Elyn Cruz Rojas, expresó su confianza en que el actor Juan Darthés sea detenido y juzgado por violación agravada en Brasil, merced a la orden de captura internacional librada por la Justicia nicaragüense y a la no existencia de un tratado de extradición entre ambos países.

"El hecho de que exista un principio de no entregar a los nacionales, de no extradición, no significa que no pueda ser ejecutada su captura en Brasil", aseguró ayer la abogada de Thelma Fardin en Nicaragua, en declaraciones formuladas a la radio FM Con Vos.

Allí, aclaró que si bien la Justicia nicaragüense ordenó la detención y la captura internacional del actor en la causa por violación agravada contra Thelma Fardin, aún no fue librada la orden por parte de Interpol.

"Ahora, lo que procede conforme al trámite formal, es que sea circulado a través de Interpol, que sea ubicado exactamente dónde se encuentra en Brasil y que pueda ser ejecutada la captura", dijo la abogada Elyn Cruz Rojas en la entrevista que concedió ayer.

En ese marco, afirmó que el hecho de que no exista tratado de extradición entre Nicaragua y Brasil "no significa que no pueda ser ejecutada su captura en Brasil" y que, posteriormente, una vez que ese país responda formalmente que no acepta el pedido de extradición, "sean remitidas las diligencias para que sea juzgado allá". "La no extradición no es sinónimo de impunidad", resaltó una de las abogadas que asiste a Thelma Fardin en la causa que tramita en Nicaragua por violación agravada contra el actor Juan Darthés. Además, Cruz Rojas afirmó que "los tiempos de Interpol son imprecisos", con lo cual dijo no estar en condiciones de precisar si la detención de Juan Darthés puede concretarse "en las próximas horas, en los próximos días, o en las próximas semanas o meses". "No lo puedo precisar en las próximas horas, pueden ser semanas o meses, pero es el procedimiento que se va a seguir. Los tiempos de Interpol son imprecisos, pueden ser días, semanas o meses", agregó.

El 11 de diciembre pasado Fardin denunció que Darthés la había violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45, en un hotel de Nicaragua, adonde habían viajado en una gira por la novela "Patito Feo".