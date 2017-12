Dan de alta al turista de EEUU atacado en La Boca

El turista estadounidense que había sido apuñalado diez veces en el pecho al ser asaltado por dos delincuentes en el barrio porteño de La Boca el 8 de diciembre último fue dado de alta ayer del Hospital Argerich, y calificó a los médicos que lo atendieron como "héroes".

La víctima, Frank Joseph Wolek, de 60 años, había sufrido lesiones en la aurícula izquierda y en el ventrículo derecho, un puntazo en cada pulmón y otras seis heridas por las que fue operado de urgencia, y luego permaneció internado en terapia intensiva durante su recuperación.

"Estoy bien, me siento casi normal, fueron tres semanas largas y fue muy doloroso, pero lo superé bastante bien", expresó la víctima en diálogo con la prensa.

Wolek remarcó: "Lo más importante es que soy sólo una persona que vino a este hospital, los verdaderos héroes son todas estas personas que están detrás mío, que me ayudaron cuando estaba en esa esquina y pensaba que iba a morirme, sabía que iba a morirme, hasta que vino la ambulancia y me trajo acá rápido, donde los doctores, los cirujanos y todos los demás me salvaron la vida".

El hombre también contó que, luego de ser estabilizado, "por dos semanas, todas las enfermeras" lo cuidaron "muy bien, no sólo con profesionalismo sino con amor genuino y amistad". "No me puedo imaginar un lugar mejor, tuve mucha suerte de que me trajeran tan rápidamente, con la gente que trabaja acá, no hay otro lugar en el que hubiera preferido estar, sea acá o en mi país", finalizó.

El director médico del mencionado hospital público porteño, Néstor Hernández, dijo a los medios que "este es un resultado que por suerte se ve con mucha frecuencia en los pacientes". El doctor agregó que ahora "él (por Wolek) puede volver a su país a decir que nos visitó, que está contento con la Argentina y que va a volver porque tiene grandes amigos, y a transmitir cómo fue atendido y cómo es nuestro sistema de salud". Por otra parte, el cirujano cardiovascular Yamil Ponce, quien atendió al turista tras el episodio, comentó que "normalmente una cirugía con un puntazo en el corazón ya es de alto riesgo y la sobrevida es muy complicada", y que "en este caso fueron dos orificios cardíacos, más uno en cada región del lado de los pulmones y otros seis".

"Hay muy pocos casos reportados de este tipo que hayan sobrevivido", señaló.

Ponce dijo que a pesar de esas probabilidades, hasta el momento "la recuperación fue la esperada", y agregó que para que Wolek vuelva a Estados Unidos sería preferible "que esté por lo menos unos 20 días más por las heridas que recibió en los pulmones, para que puedan estar bien selladas y no haya ningún problema con el aéreo".

