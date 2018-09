Cuánto conviene comprar afuera

Con la devaluación que vive Argentina y que llevó el valor del dólar por encima de los 40 pesos, notebooks como la HP Envy Intel Core i7 (con disco SSD de 256GB) tienen un precio en el país de 55.619 pesos -al contado-. La misma máquina cuesta en Chile el equivalente a 42.672 pesos argentinos. Y esa misma computadora en la cadena Best Buy de Estados Unidos se paga el equivalente 28.126 pesos argentinos, es decir la mitad. Desde ayer, a este monto no hay que sumarle impuestos.

En tanto, una notebook "gamer" (mucho más poderosa) de la misma marca, vale acá 68.219 pesos, contra los 66.584 pesos argentinos que cuesta comprarla en Chile. Una diferencia mínima.

Antes de la resolución que libera de impuestos hasta una computadora y un celular por persona, al viajero que pasaba por la Aduana se le aplicaba un impuesto del 50 por ciento sobre el excedente de 300 dólares, viajando en avión.

Otro caso para observar la diferencia de precios en tecnología según adónde se la compre: una laptop Lenovo Intel Core i7 cuesta 36.499 pesos acá, contra $ 44.842 que sale en Chile y contra $30.982 (un 15 por ciento menos) adquiriéndola en las tiendas de ofertas de electrónicos en Miami.

La notebook MacBook Air i5 de 13 pulgadas, 8 GB RAM y 128 GB que vale $ 66.659 en los locales de MacStation argentinos, está en Santiago a $ 38.365 y a $35.059 (47 por ciento menos) en Estados Unidos.

En el caso de los celulares Samsung, el Galaxy S9 está 713 dólares en Estados Unidos y US $1.070 en Chile ($ 43.788 argentinos), mientras su precio local, sin línea y al contado, es de $33.999 (el equivalente a unos US$ 810).

Por su parte, el iPhone Xr (pantalla de 6.1") cuesta en EE.UU 749 dólares; el iPhone Xs (pantalla de 5,8"), US$ 999, el iPhone Xs Max (pantalla de 6.5"), US$ 1099 y el iPhone 8 de 64 GB (pantalla de 4.7'), cuesta US$ 599 en Miami y US$ 985 en Santiago de Chile.

En la Argentina, no hay por ahora precios oficiales de los modelos de iPhone recién lanzados. Dichos electrónicos casi no se consiguen, pero en sitios de comercio electrónico locales puede verse el iPhone Xs (512 GB) a 109.128 pesos argentinos (US$ 2.720).