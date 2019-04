Cinco camiones que desde el miércoles transportan 100 toneladas de mercurio extraídos de la mina de Veladero, en San Juan, ingresaron a Chile y se dirigieron al puerto de Valparaíso donde el peligroso contenido será enviado a Suiza. De esta forma, Argentina cumple un hito a nivel mundial en el marco del Convenio de Minamata, que regla el manejo de residuos tóxicos. El mercurio se usa en la minería de oro, actividad que desarrolla en Veladero la compañía Barrick. La iniciativa de la secretaría de Ambiente la Nación ha sido criticada por ambientalistas, que incluso formularon una denuncia penal.

Pero según la Secretaría los camiones completaron el trámite aduanero en el paso de Jama, Jujuy, y ya se encontraban camino a Valparaíso. De acuerdo a la información oficial, "el operativo está saliendo de la forma prevista y podemos garantizar el éxito".

La carga está compuesta de 48 botellones con mercurio líquido dispuestos en cuatro camiones de gran porte; un camión de auxilio, cuatro camionetas y vehículos y personal de seguridad, completan la caravana que transporta el metal desde la mina Veladero, en San Juan, hasta el puerto chileno.

Desde allí el mercurio será transportado en barco a Suiza —luego de pasar por los puertos de Perú, Panamá, Bahamas, Estados Unidos, Holanda, Bélgica y Francia— donde se le realizará un proceso de solidificación para ser llevado a su destino final en una de las cinco minas de sal que posee Alemania.

"Es el primer caso de exportación de residuos peligrosos en el marco del Convenio de Minamata a nivel mundial, sabemos que estamos siendo observados, pero confiamos en el éxito del procedimiento", había explicado Juan Trebino, subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El Convenio de Minamata es un tratado mundial para proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio, y establece procedimientos sobre del almacenamiento provisional de este metal y su eliminación una vez que se convierte en residuo. El mercurio es dañino para el ser humano por inhalación, ingestión y contacto. Pero como se adhiere al oro, se lo utiliza para la extracción del metal precioso, con el que forma una amalgama que luego es separada mediante un proceso de evaporación.

Trebino espera que quienes hablaron "pavadas" se retracten. Tácitamente se refería a los ambientalistas de la zona, como el geógrafo Marcelo Giraud, de la Universidad Nacional de Cuyo, y la Asamblea por el Agua de Mendoza, que habían cuestionado la acumulación de este material contaminante así como su salida del país a través de Chile y no por un puerto argentino. Esto último, sin embargo, hubiera significado un traslado terrestre mucho más extenso. Trebino aseguró que ni él ni el secretario de Ambiente Sergio Bergman están imputados ni citados a declarar por una denuncia en un juzgado federal: "No se imputa ningún hecho a nadie", remarcó. Y respecto de la decisión de sacar los residuos por los puertos del Pacífico, explicó que no es fácil encontrar una compañía naviera especializada en este tipo de carga, y que la contratada opera desde Chile. Pero consideró que si hubiera existido la posibilidad de salir de Buenos Aires o Bahía Blanca, igual se habría optado por Chile porque es un recorrido más corto y seguro, ya que la alternativa atlántica implica atravesar todo el país, con rutas de más tráfico y localidades más pobladas.

El abogado ambientalista Enrique Viale, de la asamblea por el agua de Jachal, denunció en la Justicia que la minera Veladero ha generado y almacena 440 toneladas de mercurio cerca de ríos, de donde se abastecen de agua potable varias provincias argentinas. Parte de ese residuo peligroso es el que partió ayer a Chile. La causa por el mercurio se tramita en el juzgado penal de Claudio Bonadío. A fines del año pasado, la fiscal Alejandra Mangano imputó a Sergio Bergman, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"Acumular mercurio es una bomba de tiempo. La mina de Veladero está en la cuenca del rio de Desaguadero y puede contaminar todos sus afluentes", asegura el ambientalista Viale.