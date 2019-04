Una mujer y un libro. Es más, una mujer que fue presidenta de Argentina y un libro escrito por ella. Escribir como catarsis, quizá. También escribir para dejar constancia de la construcción del poder en el país, de sus actores, de los hechos que ocurrieron, que se provocaron o que inesperadamente delinearon un pasado sensiblemente reciente y cuyos efectos no dejan de marcar el ritmo de la política de hoy. Sinceramente es el título que eligió Cristina Fernández de Kirchner para las 600 páginas que componen su libro que ayer se conoció a modo de adelanto.

Tan sólo leer algunos párrafos que la editorial -Penguin Random House- dejó trascender permiten adentrarse en el entramado de la política local. Mauricio Macri, la CGT, Eduardo Duhalde, Daniel Scioli, Jorge Bergoglio o Héctor Magnetto son algunos de quienes componen esa trama que es recuperada por la ex presidenta para contar lo vivido. Pero además recurre a imágenes domésticas, familiares, íntimas que también componen, muchas veces más de lo que se cree, la compleja red que sustenta al poder.

Sinceramente, el título firmado de puño y letra por CFK, es un libro político. No podía ser de otra manera. Y así lo hace saber su autora en la propia contratapa. "Hicieron y siguen haciendo todo lo posible para destruirme. Creyeron que terminarían abatiéndome. Es claro que no me conocen. Por eso les ofrezco una mirada y una reflexión retrospectivas para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente", dice la contratapa firmada por la propia Cristina.

Ni autobiografía, ni enumeración de logros personales o políticos, el libro "es una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente y cómo han impactado en la vida de los argentinos y en la mía también", aseguró CFK, quien difundió ayer la noticia a través de su cuenta personal de Twitter.

La editorial, que anunció la presentación del "Sinceramente" en la Feria del Libro en Buenos Aires el próximo 9 de mayo, adelantó algunos párrafos que permiten imaginar el contenido de lo narrado. Sin eufemismos, Fernández de Kirchner va directo al punto.

Sobre Mauricio Macri es contundente: "Si alguien me pidiera que definiera a Mauricio Macri en una sola palabra, la única que se me ocurre es: caos. Sí. Mauricio Macri es el caos y por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina". Definición que extiende sobre el PRO y su líder: "Macri podría haber sido un capitalista exitoso, disciplinar al sector agroexportador con retenciones escalonadas y diferenciadas, pero eligió ser carancho del sistema financiero".

También refiere a Scioli y las especulaciones al momento del armado político. "A punto de cerrarse las listas fue una tarde a verme a Olivos. Estábamos los dos solos. Le dije: «No, Daniel. Nos van a atacar diciendo que yo quiero los fueros o, peor todavía, que voy a ser tu comisaria política desde la Cámara de Diputados». Hoy, a la distancia, mientras escribo esto y veo los números de aquella elección en primera y segunda vuelta, me pregunto: ¿hubiera ayudado a cubrir la escasa diferencia de votos que tuvimos en el balotaje si iba como diputada?". En más de una oportunidad, cuando era presidenta y accedía a dar reportajes Cristina se refirió a el tono de las discusiones que mantenía con el ex presidente Néstor Kirchner. Al referirse a Duhalde no oculta esas tensiones. "Tuvimos una discusión fuerte vinculada a la alianza electoral con Duhalde para enfrentar a Carlos Menem en las elecciones presidenciales en 2003. Yo no quería; insistía en que era una losa que no íbamos a poder levantar. Sin embargo, Néstor estaba convencido de que era una alianza necesaria. Trabajaba en todos los frentes para convencerme, también en el familiar", recordó CFK en el libro.

"Muchos años después -continuó- Máximo me contó que un día, en Río Gallegos, su padre lo había invitado a dar una vuelta: «Acompañame a ver unas obra»?, le pidió. Cuando se subieron al auto, con Néstor al volante, le preguntó: «¿Vos creés que los milicos tienen que ir presos por todo lo que hicieron?». Máximo le contestó que sí, que obvio, y entonces le hizo otra pregunta: «¿Vos creés que este país necesita terminar con el tema de la deuda externa crónica y tener otra política económica, que genere trabajo?». Máximo le volvió a contestar que sí, que claro, y Néstor le dijo: «Bueno, entonces ayudame a convencer a tu vieja porque tenemos que cerrar con Duhalde. Si no, no ganamos»".

Otro de los nombres que aparecen en el libro es Jorge Bergoglio, Francisco, el Papa: "En el primer almuerzo, recuerdo que conversamos sobre Néstor y yo le dije: «¿Sabe qué creo que pasó entre ustedes, Jorge?? -porque le digo Jorge cuando hablamos y no Su Santidad y él, obviamente, me dice Cristina-. En el fondo creo que la Argentina era un país demasiado chico para ustedes dos juntos»".

Al momento de dar cuenta de otros actores del tablero político, CFK dedica su pluma y su recuerdo a Héctor Magnetto, CEO de Clarín. "El tiene un fuerte interés por la política y no se trata solamente de un tema de lobby, para resguardar o mejorar sus intereses económicos, eso sería minimizarlo. Le interesa el poder de la política, el poder del sistema de decisiones, es decir el poder en sentido estricto y completo". Y ejemplifica con una anécdota en torno a la reforma de la Corte Suprema de Justicia. "Recuerdo un día que, ya finalizada la sobremesa, íbamos caminando hacia la salida del comedor y Magnetto me dijo: «No pueden sacar la reforma, la gente no está de acuerdo, la calle no está de acuerdo, hay mucha crítica y opinión negativa». Entonces le contesté: «Ay, Héctor -no le decía Magnetto, le decía Héctor-. ¿La calle? ¿Me lo dice en serio? ¿Usted cree que la calle sabe qué estamos discutiendo en el Senado? La calle ni siquiera sabe lo que es el Consejo de la Magistratura, son ustedes los que no están de acuerdo, no la calle. Mire, pueden seguir sacando veinte mil editoriales y artículos en mi contra que voy a seguir opinando lo mismo y votando lo mismo»", escribió la ex presidenta.

cristina: "Macri es el caos. Hay que volver a ordenar la Argentina".