Crimen de Recreo: "La investigación está en cero", denunciaron

El abogado que representa a la madre de Diego Román, el niño de 12 años mutilado y asesinado de 15 puñaladas en la ciudad santafesina de Recreo, aseguró ayer que la investigación del caso está "en cero" y denunció al fiscal que tiene a su cargo la pesquisa.

"Realizamos una presentación ante el fiscal general de Santa Fe acerca de las actitudes que ha tomado la Fiscalía Regional contra la madre de Diego, quien es víctima en esta situación, y contra mí como profesional", señaló el letrado Dionisio Ayala a C5N. El abogado explicó que la decisión se origina en que durante los primeros días luego del descubrimiento del cadáver del niño, María del Luján realizó algunas entrevistas en distintos medios en donde brindaba su versión de los avances en la investigación y de los hechos. Ayala cree que, aunque hasta ese momento no se había decretado el secreto de sumario, el fiscal Andrés Marchi, quien entiende en la causa, les solicitó firmar un acta en la que los desautoriza a "difundir o develar públicamente" cualquier información sobre la causa.

"El fiscal se molestó, no sé cuáles son los motivos, no hay una fundamentación concreta", opinó, ya que "independientemente de las manifestaciones de la madre y de su hija, no se hizo nada hasta que pedimos una audiencia con él" el 12 de julio pasado, ocho días después del hallazgo del cuerpo del niño.

En ese sentido, aclaró que él y su clienta hicieron público su "desagrado" en cuanto a los resultados de las pesquisas, pero que no develaron ningún dato de la causa. "Su madre tiene todo el derecho del mundo a exigir un resultado concreto y el Ministerio Público es el que debe dirigir la investigación con el apoyo de otros organismos, son la cabeza visible, y hasta ahora no hay respuesta concreta en cuando a la muerte de Diego", agregó. Aseguró que el expediente está en "cero" y que aunque "se están tomando algunas declaraciones", aún "se están esperando resultados del informe médico forense de Rosario, pero no hay ningún resultado en relación a los responsables del hecho". "No hay absolutamente nada, y el fiscal está dudando acerca de las causales de muerte, cuando ya hay un informe de autopsia donde se habla de tortura y mutilaciones", añadió Ayala.