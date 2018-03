Crecen los casos de muertos de los que nadie se hace cargo

En Estados Unidos crece un drama silencioso. ¿Quién se ocupa de los cadáveres que no recoge ningún familiar ni amigo, de indigentes o personas alejadas de sus familias, o que ya no tienen parientes ni dinero?

Generalmente las casas funerarias. Y los costos de entierro o cremación los cubren las autoridades municipales o estatales. Pero en algunos sitios, como Massachusetts, no hay suficiente dinero para este rubro y cada vez más funerarias se resisten a ocuparse de esos cuerpos. En al menos un Estado, West Virginia, las víctimas de sobredosis se llevaron casi todo el dinero asignado a los cadáveres que nadie reclama.

"Son seres humanos, la madre, el padre, el hermano o la hermana de alguien", comenta a la agencia AP Peter Stefan, director de una funeraria, setentón, que entierra decenas de cadáveres no reclamados en el centro de Massachusetts todos los años. "¿Qué haces con esta gente? No hay muchas opciones".

Las funerarias que entierran los cadáveres no reclamados cobran 1.110 dólares por cuerpo en Massachusetts, una tarifa que no cambió en 35 años. El costo de tiempo, ataúd, transporte y lote es el doble de esa cifra, aseguran.

La cremación es más barata, pero en muchos Estados no se puede llevar a cabo si ningún familiar da el visto bueno. "Mientras haya dos o tres funerarias dispuestas a hacerse cargo, no hay problema", dijo Robert Lawler, cuya funeraria de Boston entierra unos 100 cadáveres no reclamados por año. "Pero ¿qué pasa si decidimos no seguir haciéndolo?". Unos 15 Estados cubren al menos parte de los gastos de entierros o cremaciones de cadáveres no reclamados. En el resto, las municipalidades deben absorber esos costos, según asegura Scott Gilligan, de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias.

Numerosas localidades pequeñas no tienen presupuesto para esto. "Con frecuencia las funerarias se hacen cargo por ser buenos ciudadanos", sin cobrar, asegura Gilligan.

En West Virginia el estado ya se ha gastado casi todo el dinero separado para este rubro este año por la enorme cantidad de muertes por sobredosis, de acuerdo con Robert Kimes, director de la asociación estatal de funerarias. A partir de marzo, ya no habrá fondos y las funerarias se exponen a no cobrar.

En Georgia, el médico forense del condado de Floyd Gene Proctor dijo que el año pasado tenía que llamar a cinco o seis funerarias antes de conseguir una que se hiciese cargo de un cadáver no reclamado, cobrando solo 1.250 dólares. "No los culpo", admitió. "Tienen que ganar dinero para sobrevivir y yo les pido que lo hagan gratis, básicamente".

Hace poco convenció al condado de que adoptase una ordenanza por la cual se pagarán 750 dólares por la cremación de cadáveres no reclamados. La mayoría de las funerarias se ofrecen ahora, indicó. "Son gente que nació, creció, fue a la escuela secundaria", lamenta Stefan. "¿Qué pasó después? Vaya uno a saberlo...".

Mercado de cuerpos

Mientras crece el drama de los cuerpos olvidados, una investigación de Reuters reveló que en Estados Unidos existe un millonario y poco regulado mercado de cadáveres, cuyo origen generalmente son las familias de pocos recursos. El informe, elaborado a lo largo de más de un año, destapa el negocio detrás de la venta de órganos para investigación y educación. Los "Body Brokers" se dedican a diseccionar y vender los cadáveres donados, muchas veces sin el conocimiento de los familiares. Suelen conseguir así cuerpos donados a la ciencia que luego trozan y venden en partes por cientos o incluso miles de dólares. Con el objetivo de mostrar la falta de regulación, el periodista Brian Grow adquirió dos cabezas humanas tras un breve intercambio de correos electrónicos.