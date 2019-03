El "Pelado" Cordera: "Tengo a mis dos hijas, que me enseñaron a deconstruirme como hombre".

El músico Gustavo Cordera propuso ayer dos recitales a beneficio de instituciones para evitar el juicio oral que se le sigue por "incitación a la violencia colectiva" durante una charla con estudiantes de la Escuela de Periodismo Tea Arte, en la ciudad de Buenos Aires.

"Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a la que sí. Somos muy complejos los seres humanos", dijo Cordera en la charla celebrada en agosto de 2016, en ese instituto terciario privado.

La propuesta de "probation" de la defensa de Cordera, encabezada por el abogado Fernando Burlando, de dos recitales a beneficio del Inadi y un asociación civil especializada en violencia de género, fue aceptada por la Fiscalía pero a los que le sumó un curso sobre género y un texto de retractación pública, que el músico deberá publicar en sus redes sociales.

Los querellantes en el episodio, el Inadi y la Asociación Civil Red Viva, de asistencia a las víctimas de violencia y abuso sexual, se opusieron en cambio a que se suspenda el juicio, por entender que no se reparará el daño que hizo el artista al ventilar en público la violencia contra las mujeres y que su arrepentimiento no está probado.

Luego de escuchar el argumento de las partes, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7, Germán Castelli, tendrá hasta diez días hábiles de plazo para decidir si otorga o niega el beneficio de la suspensión del juicio.

"En una charla privada"

En la audiencia, el músico señaló que los dichos que se le imputan fueron vertidos "en una charla privada" y que desde esa oportunidad "he leído mucho (sobre género) y tengo a mis dos hijas, Ailín y Yanela, que me enseñaron a deconstruirme como hombre".

Una de las querellas le requirió entonces a Cordera que detallara la bibliografía que dijo haber leído y el compositor, sin mencionar ningún autor, respondió que "sobre bioemociones, constelaciones familiares y, en general, sobre el sufrimiento humano, que me interesa mucho".

La audiencia, transmitida en vivo por el Centro de Información Judicial (CIJ) y abierta a la prensa, contó con una amplia asistencia de las instituciones civiles y jurídicas vinculadas a las acciones contra la violencia de la mujer, como la titular de Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozzetta, o la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez. "Los cambios se tienen que dar en forma sentida y no mediática, y por eso nos oponemos a la suspensión del juicio a prueba", dijo Tuñez en la audiencia.

En cuanto al plazo de suspensión del juicio, la defensa de Cordera propuso un año, un tiempo que para la Fiscalía debería alargarse a un año y medio, tras el cual se verificará, en caso de aprobarse la suspensión, si el imputado cumplió o no con los compromisos acordados ante el tribunal.