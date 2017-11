El músico Gustavo Cordera ofreció ayer en los Tribunales Federales de Comodoro Py hacer tareas comunitarias a cambio de suspender el proceso en su contra por incitación a la violencia a raíz de sus dichos sobre que hay mujeres que necesitan ser violadas.

Cordera ofreció hacer un curso de género en Uruguay, donde vive actualmente, y dar dos recitales a beneficio en la Ciudad de Buenos Aires.

En la audiencia, la fiscalía a cargo de Ramiro González, dio el aval pero como condición pidió que los recitales sean organizados junto al colectivo "Ni Una Menos".

Cordera, ante el juez y en presencia del fiscal federal Ramiro González, ofreció realizar un curso contra la violencia de género y en Capital Federal brindar los dos recitales en los cuales pregonará contra la problemática que padecen muchas mujeres en la actualidad.

Incluso, un ofrecimiento no hecho pero que sí evaluó el abogado de Cordera era el de ceder los derechos de autor de una canción que escribió el músico posterior al episodio que lo tiene en la encrucijada.

Al borde del juicio oral

La petición de Cordera fue al límite pues quedó al borde del juicio oral y público luego de que la Cámara Federal la semana pasada confirmara el procesamiento a raíz de sus dichos.

Además del delito de incitación a la violencia colectiva sobre Cordera pesaba un embargo de 500.000 pesos que en primera instancia le fijó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

"Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas y necesitan tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tiene culpa y porque no quieren tener sexo libremente", dijo Cordera en una charla para estudiantes de periodismo en agosto del año pasado.

En aquella oportunidad, el cantante manifestó sobre las mujeres: "Necesitan y quieren jugar a eso, a mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí, hay tipos que sí les gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos".

Tras ello recibió varias denuncias por incitación a la violencia de género y él se defendió argumentando que usó esas expresiones para despertar interés en la charla.

Canicoba Corral definirá a fines de esta semana si acepta o no el pedido del músico para zafar del juicio.