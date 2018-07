Contra la falsa vinculación de la vacuna con encefalitis

La OMS advierte en su sitio web sobre la falsa vinculación entre la vacuna del sarampión y un tipo de encefalitis. "La panencefalitis esclerosante subaguda (PES) es un trastorno neurológico progresivo muy raro", explica la OMS. A fines de los años 60 se estableció que se debía a una infección persistente por el virus del sarampión. Los síntomas de la PES suelen aparecer varios años después de la infección natural del sarampión y se prolongan durante meses o años, hasta llevar al coma y la muerte. Una vez determinada la asociación entre el virus del sarampión y la PES, se planteó la preocupación de que el virus de la vacuna contra el sarampión también la pudiera provocar, teniendo en cuenta en particular que la PES se había asociado con una infección natural más leve.

El GACVS (Global Advisory Committee on Vaccine Safety de la OMS) examinó datos sobre los efectos de la vacuna contra el sarampión en la epidemiología de la PES y las pruebas relativas a la posibilidad de que hubiera algún riesgo asociado a la vacuna. Los datos demostraron que los programas eficaces de vacunación contra el sarampión protegen de manera directa e indirecta de la PES y proporcionaron pruebas convincentes de que el virus de la vacuna contra el sarampión no produce PES. De esta forma, la vacuna contra el sarampión permiten eliminar la PES por medio de la desaparición del sarampión. "No hay ninguna prueba de que la vacuna contra el sarampión acelere la evolución de la PES, la active o la ocasione en las personas con una infección persistente de carácter benigno producida por el virus salvaje del sarampión", subraya la OMS. Se ha notificado PES debida al virus "salvaje" en personas inmunizadas con la vacuna contra el sarampión y carentes de historial de infección natural sintomática de sarampión.