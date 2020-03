Confirman en Viedma un caso de Covid-19 importado

Autoridades sanitarias de Río Negro confirmaron ayer que el caso de la docente rionegrina infectada con coronavirus, que se encuentra aislada y en cuarentena en el Hospital Artémides Zatti, de Viedma, obedece a "un caso importado" de otro país y remarcaron que "sólo las personas infectadas y el personal de salud que los atienden deben usar barbijo".

El ministro de Salud provincial, Fabián Zgaib, precisó que "la paciente se encuentra controlada y estable, falta realizarle un estudio más que también será elevado al Instituto Malbrán (en Buenos Aires) y ahí se sabrá si continúa internada o se le dará el alta".

La secretaria de Políticas Públicas rionegrina, Mercedes Ibero, aseveró que "es un caso importado a nuestro país, esto significa que no tenemos circulación del virus e implica que continuemos en la etapa de contención epidemiológica para que no se disperse".

Los casos sospechosos "son todas las personas que presenten los síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o secreción nasal que hayan estado en contacto con el caso que hoy tenemos confirmado en Viedma, o con los otros del país", precisó la médica.

"No todas las personas que tienen fiebre son casos sospechosos de coronavirus, existen otras virosis que dan los mismos síntomas pero no son casos sospechosos", aclaró.

El virus no vuela ni anda flotando, "se transmite por contacto prolongado y se deposita en las superficies, por eso es tan importante el lavado de manos", destacó Ibero.

En ese sentido, explicó que para prevenir más casos de contagio "las personas infectadas y el personal de salud que los atienden deben usar barbijo" y remarcó que "no sirve que todos lo utilicemos porque si paso la mano por una mesa donde hay virus y no me lavo bien las manos, me lo voy a contagiar igual".

Asimimo, recordó que siempre hay que toser "en el pliegue del brazo y nunca al aire para que el posible virus no caiga en las superficies".

El ministro Zgaib señaló que "se decidió cerrar la escuela por 14 días que son los previstos en la normativa de Nación y de la Organización Mundial de la Salud".

El coordinador provincial de emergencias y desastres del ministerio rionegrino, Miguel Ledesma, descartó que exista otro caso sospechoso de infección en la provincia, ante la duda de las personas que llamaron al 911 y están siendo atendidas en el hospital.

Zgaib indicó que en Río Negro se aplica el protocolo sanitario establecido por el gobierno nacional.

Una pareja internada

Por su parte, un hombre de 26 años que había viajado a España quedó internado en una clínica privada de Bahía Blanca, al igual que su novia, y se convirtieron en los dos primeros casos sospechosos de Covid-19 en la ciudad del sur bonaerense, se informó ayer oficialmente.

El secretario de Salud de la comuna, Pablo Acrogliano, aseguró que "ayer recibimos la primera notificación de un caso sospechoso de coronavirus en el partido de Bahía Blanca".

"Se activaron muy bien los protocolos, el paciente se encuentra estable, bien e internado en aislamiento en un sector privado", agregó Acrogliano en una conferencia de prensa junto al secretario de Gobierno, Adrián Jouglard.

El funcionario expresó que "se está esperando la confirmación diagnóstica y desde el departamento de epidemiología de la Secretaría de Salud se tomaron las acciones para el control de foco de todas las personas que están alrededor de este caso". Acrogliano indicó que se trata de "un hombre de 26 años que vino de España y que llegó anoche (por anteanoche) por vía aérea a Bahía Blanca, donde inmediatamente fue trasladado a un centro asistencial privado y quedó internado".

"Se trata de un caso sospechoso porque es un paciente que viene de los países de mayor circulación viral con fiebre y algún cuadro compatible como resfrío, dolor de garganta y decaimiento general", agregó. Posteriormente, las autoridades informaron que una mujer, quien es la novia del primer paciente, fue también internada en el Hospital Interzonal de Agudos "José Penna" como otro caso sospechoso. "El Comité de Contingencia para coronavirus fue notificado de un nuevo caso sospechoso" se afirmó en un comunicado al aclarar que se "trata de un contacto del primer paciente informado esta mañana". Según se indicó, la mujer "se encuentra en internación y aislamiento según protocolo, a la espera de los resultados diagnósticos".