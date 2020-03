Diez nuevos casos de coronavirus fueron registrados ayer en el país, de los cuales siete tienen antecedentes de viaje a zonas de riesgo, y los tres restantes son de "transmisión local por contactos estrechos de casos confirmados", que elevan a 31 el total de contagiados en Argentina, informó ayer el Ministerio de Salud de la Nación en su parte diario.

Los nuevos casos corresponden a las provincias de Chaco, Córdoba, Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires.

La cartera sanitaria agregó que de los 31 casos, "uno falleció y el resto de los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias".

El parte oficial agregó que "las autoridades sanitarias de las jurisdicciones se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo".

"A la fecha, en Argentina la mayoría de los casos son importados. Se detecta transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria", consignó la cartera sanitaria nacional, que además subrayó que "el país se encuentra en máximo alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna".

El comunicado señaló, además, que "Argentina continúa en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población".

Y recordaron que "ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y haber permanecido en áreas con circulación del virus o al haber estado en contacto con un caso confirmado o probable, se insta a la población a que haga un contacto de inmediato con el sistema de salud, refiera el antecedente de viaje y evite el contacto social". "A las personas que ingresan al país que hayan permanecido en zonas con transmisión del nuevo coronavirus se recomienda permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos y sociales durante 14 días. Las recomendaciones son dinámicas en función de la evolución de la situación local y global", añadió la nota.

El presidente Alberto Fernández firmó ayer, peviamente, un decreto de necesidad y urgencia que amplió la emergencia sanitaria a un año y ordenó la suspensión por 30 días de los vuelos internacionales provenientes desde las zonas más afectadas por el coronavirus (ver página 21), entre otras medidas para hacer frente a la pandemia.

Hasta el momento, son consideradas "zonas afectadas" por la pandemia "todos los países de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán", aunque está sujeto a actualizaciones diarias según la evolución epidemiológica.

El decreto facultó al Ministerio de Salud como autoridad para su aplicación y lo comprometió a brindar informes diarios, instrumentar el "aislamiento obligatorio" preventivo de 14 días para quienes ya cuenten con el diagnóstico por coronavirus, a quienes hayan arribado al país desde las "zonas afectadas" y a quienes revistan la condición de "casos sospechosos" o hayan mantenido "contactos estrechos" con esas personas.

Como dato destacado, se estableció que de verificarse el incumplimiento del aislamiento, se podrá radicar una denuncia penal para investigar una posible comisión de delito al impedir la introducción o propagación de una epidemia.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó ayer, por su parte, que "los casos por contacto estrecho no significan que estemos ante una fase de alta distribución social del virus", en referencia a los nueve nuevos casos de coronavirus registrados ayer en Argentina.

Quirós sostuvo que "es normal que comencemos a registrar algunos casos de contagios estrechos porque las personas que se contagiaron en el exterior viajaron junto a otras o convivían con alguien, pero como esos contactos ya estaban bajo estudio y con medidas preventivas, esto no representa que haya alta circulación social del virus todavía". "Los contagios comprobados en la ciudad de Buenos Aires son todos de personas con antecedentes de viajes al exterior, puede haber casos por contacto estrecho en otras jurisdicciones pero eso no representa circulación social", agregó.

Quirós explicó que están "monitoreando 160 personas, de las cuales 80 cumplen cuarentena sin registrar síntomas, y a las 80 que hicieron fiebre se les tomaron muestra para estudios, pero como todas están aisladas se evita la circulación social".

"Las epidemias se contienen con comportamiento social cooperativo y colaborativo, todos tenemos que ocuparnos de ayudar a contener el virus", concluyó.

El decreto firmado por el presidente Fernández ayer a la mañana especificó que "no podrán permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria".

Respecto al ámbito educativo, los gobiernos de Jujuy y Misiones ordenaron la suspensión temporal de las clases ante la expansión del coronavirus pese a la recomendación contraria del Ministerio de Educación de la Nación.

alberto fernández; "En una situación de alarma generalizada es imprescindible el rol del Estado".