Confirman la condenaa prisión al futbolistaZárate por abuso sexual

La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena de seis años y medio de prisión para el futbolista Alexis Zárate, sentenciado en septiembre de 2017 por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" hacia Giuliana Peralta.

Cuatro años después del hecho, Raquel Hermida Leyenda, abogada de la víctima, adelantó que este jueves pedirá la inmediata detención del imputado.

La novedad llegó después de que los jueces de la Suprema Corte provincial rechazaran por unanimidad un recurso extraordinario presentado por la defensa de Zárate. Allí se pedía su absolución al argumentar que el proceso judicial no había arrojado ninguna prueba concreta que confirmara que Zárate y Peralta no hubieran mantenido una relación sexual consentida.

El recurso interpuesto este año se sumaba entonces a otras maniobras realizadas por los abogados, a quienes en 2018 ya se les había rechazado un recurso idéntico, además del pedido para que el jugador aguardara su sentencia definitiva en Letonia, país en el que jugaba en ese momento.

En declaraciones a Página12, Hermida, que calificó la sentencia como una de las más importantes en la historia judicial de los abusos en el país, criticó la demora en el proceso: "Este es uno de los muchos casos en el que lamentablemente el imputado, aun con triple conforme de la condena, no se encuentra detenido". Para la abogada, el hecho de que estas dilaciones suelan ocurrir en casos de violencia hacia las mujeres no es azaroso, y relacionó este caso con el de Romina Meneghini, baleada por su esposo y piloto de TC 2000 Esteban Piccinin, quien recibió condena en 2014 y aún no pasó ni un día preso.

Cabe recordar que el delito por el que Zárate fue condenado se produjo en marzo de 2014, por lo que ya son más de cuatro los años que Giuliana Peralta aguarda por la prisión efectiva de su abusador.

Por esta razón, Hermida pidió ayer, en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Lomas de Zamora, la inmediata detención del imputado.