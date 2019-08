Condenan a una pareja por abusar de alumnas y hacer tríos con ellas

El Tribunal Oral Criminal Número 6 de Morón condenó a 18 años de prisión a la preceptora María Julia Asselborn y el profesor Luis Gabriel Sili por la violación de dos adolescentes a las que obligaron a formar tríos sexuales con ellos, que eran pareja, publica la web El Civismo, de la ciudad bonaerense de Luján.

Los jueces consideraron un agravante el hecho de que la mujer era encargada de la educación de las alumnas de la Escuela Secundaria Número 20 de Luján, y también le imputaron el delito de contactación por medio de comunicaciones electrónicas con el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual. Los hechos ocurrieron entre octubre y noviembre de 2015 en la casa que ambos sentenciados compartían en Merlo. Asselborn era trabajadora de la educación en la Escuela Secundaria Número 20 de Luján.

De cuerdo a lo informado por Primer Plano On Line, que cubrió el juicio, "hubo al menos tres casos que fueron debatidos en el juicio por los que se los acusa: son los de E.M.S. y M.L.V. (por razones obvias sus identidades no serán reveladas). M.D.R. fue la denunciante original de las aberraciones: ella logró escapar de la puerta de la vivienda de los abusadores. Originalmente la pareja estaba también imputada del rapto de la víctima que pudo huir, pero como ese delito no pudo ser probado no hubo acusación formal de parte de la fiscal del caso, Daniela Barroso", informó.

Justamente, y en diálogo con ese medio, esa funcionaria judicial se manifestó "conforme" con el veredicto de los jueces Andrea Bearzi, Alejandro Rodríguez Rey y Cristian Toto, pese a que en su alegato ella había solicitado una condena mayor, a 22 años.

La mamá de una de las víctimas también valoró el pronunciamiento de los jueces. "Si bien estoy conforme con la condena, el daño ya está hecho. Para nosotros hoy se cierra un capítulo y lo que más espero es que mi hija pueda arrancar una nueva vida". Para proteger la identidad de la chica violada, la identidad de su madre tampoco fue publicada.

Durante toda la lectura del fallo, "la preceptora María Julia Asselborn estuvo encorvada en su silla, mirando al suelo y con el pelo cubriendo su rostro. La acompañó su abogado defensor, Hugo Oberti, quien había solicitado al tribunal que su clienta quede libre de culpa y cargo puesto que hubo consentimiento en la relación con las denunciantes", señaló.

"Sin embargo, en el debate público, la mujer había justificado su actitud en razón de que era víctima de violencia de género por parte de su pareja, y que si las víctimas no accedían Sili le iba a terminar haciendo daño a su hija. Justamente el profesor condenado no asistió a escuchar el veredicto, como había solicitado en la audiencia de alegatos", agregó.

Al finalizar la lectura de la sentencia y una vez desalojada la sala, se produjo un hecho muy poco común. La presidenta del tribunal, que es la jueza Andrea Bearzi, se acercó a la madre de una de las víctimas para abrazarla, darle un beso y le manifestarle unas palabras de aliento para la chica violada y para toda su familia. Un verdadero gesto de humanizar la justicia, según publica Primer Plano Online.

Cayó docente por supuesto abuso

Un docente de 41 años fue detenido en San Luis acusado de abusar de alumnos de una escuela de educación especial, informaron ayer fuentes policiales. El hecho, que se conoció ayer, fue realizado por la policía anteayer por la tarde, cerca de las 18, en el pasaje Villa Salles al 1700, de la capital puntana. El detenido se desempeñaba en un establecimiento educativo como integrador de alumnos con discapacidad. De acuerdo a la que consta en la causa judicial, que comenzó con una denuncia anónima, el detenido habría manoseado a alumnos y les habría enviado fotos de sus partes íntimas, que fue comprobado con pericias tras el secuestro del celular.