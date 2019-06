Condenan a prisión perpetua al asesino de su esposa en La Plata

Un hombre fue condenado ayer en la ciudad bonaerense de La Plata a la pena de prisión perpetua por el femicidio de su esposa, la instructora de fitness Claudia Salgán, a quien sometió a violencia de género durante años, hasta que la asesinó a golpes y puntazos con un destornillador en su casa de la localidad platense de Gorina en 2015, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Marcelo Núñez, de 50 años, a quien el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de La Plata halló autor responsable del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género.

El fallo coincidió con lo que habían solicitado la fiscal de juicio Victoria Huergo y la querella, representada por la abogada Sofía Caravelos, en sus alegatos de la semana pasada, ya que habían planteado que se lo condene por el mismo delito que aplicó el tribunal.

En tanto, como Núñez reconoció durante el juicio haber asesinado a su mujer, su abogado Pablo Cuomo pidió en el alegato que se lo condene a la pena de prisión perpetua, pero consideró que se trató de un homicidio calificado por el vínculo, sin el agravante del contexto de violencia de género.

En la sentencia, a la que accedió Télam, se dio por acreditado que en las primeras horas de la mañana del día 8 de julio de 2015, en el domicilio conyugal ubicado en calle 493 número 3759 entre 132 y 133 de La Plata, Núñez asestó golpes y puñaladas con un destornillador en el cuerpo de su mujer. Según los jueces, el hombre "tuvo intenciones de causarle la muerte, en un contexto de violencia de género".

Para ser condenado, el tribunal valoró el testimonio de varios vecinos y vecinas, una de las cuales relató que el hombre quiso impedir que le aplicaran a Salgán maniobras de RCP mientras esperaban la ambulancia, y el de madre de la víctima, Florencia Cabrera, quien destacó que cuando nació el primer hijo de la pareja, en 1993, "ella sufría violencia de género".

"Ella me contaba o por ahí se quedaba en mi casa más tiempo de lo que correspondía. Me decía «me voy a quedar porque Marcelo me insultó, está enojado, no me habla»", relató la mujer. "Cuando Lucas tenía tres años y algo, a fines del año 97, Claudia fue agredida por Núñez. La golpeó e intentó tirarla por la escalera de la casa donde vivían. La golpeó, le dio una trompada o con algo en el ojo derecho. La llevé a la madrugada al hospital de Gonnet", detalló la mujer en el juicio, según consta en la sentencia. Y también recordó que el día del crimen, al encontrarse a Núñez en el hospital donde concurrió a ver a su hija, éste le dijo que habían intentado asaltar a la mujer y que los ladrones la habían herido.

Otra amiga que declaró en el juicio, Patricia Mianovich, también contó que el hombre "celaba mucho" a Salgán y "la trataba mal, le decía «no seas pelotuda, salí de acá, te vestís como una puta»".