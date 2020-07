Los combatientes de Malvinas, nucleados en la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina y la Carpa Verde línea Nacional, postulan al presidente de la misma, el veterano de Malvinas Adolfo Julio Schweighofer, oriundo de la ciudad de Santa Fe, como representante de los veteranos en el Consejo Nacional Asesor de Políticas sobre Malvinas, uno de los dos proyectos enviados el 10 de junio al Congreso por el presidente Alberto Fernández.

La Confederación de Combatientes, que dirige entre otros el rosarino Rubén Rada, expresa que: "Hoy, luego de mucho esfuerzo, en la Comisión se encuentran los actores más representativos, que fueron elegidos mediante el voto democrático y de forma federal, que constituyen a nuestras provincias, por tal motivo, creemos e impulsamos que el integrante representativo, de forma natural, definida y lógica, el actual presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas de la República Argentina, VGM (Veterano de Guerra de Malvinas) Adolfo Julio Schweighofer.

Los combatientes advierten que "durante la gestión del ex presidente Néstor Kirchner fue potenciada la Comisión Nacional de Excombatientes de la Guerra de Malvinas, dependiente del Ministerio del Interior, como herramienta entre los Veteranos de Guerra y el Estado Nacional, pero en aquella ocasión el dedo del amiguismo colocó a una persona no representativa del mundo de los Veteranos, hecho que llevo al fracaso de la gestión de quien estuvo en la presidencia de dicha Comisión". Los combatientes recordaron que "días pasados, como ya fuera anunciado por el presidente Alberto Fernández, fueron remitidos a la Cámara Legislativa dos proyectos de vital importancia para nuestra soberanía: el establecimiento de la demarcación del límite exterior de nuestra plataforma marítima, y la creación del Consejo Nacional Asesor de Políticas sobre Malvinas, donde, por primera vez, se convocara a un excombatiente de la gesta ocurrida en 1982 por la recuperación de nuestro mar e Islas del Atlántico Sur, en usurpación del imperio de Gran Bretaña. Los veteranos sostienen que "la República Argentina, inculcado por el colonialismo pedagógico, siempre ignoró su potencial marítimo; como muchas veces se dijo «la pampa sumergida», donde se encuentran infinidades de riquezas y la proyección al continente antártico. «Fuimos enseñados a no mirar al mar, seguro para no reclamar nuestro patrimonio»".

En esta línea, los combatientes aseguran que "hoy es trascendente transmitir a nuestras generaciones y al mundo todo la pertenencia de nuestro territorio continental y oceánico. Por tal motivo adherimos y acompañamos esta decisión, como exsoldados, que durante estos 38 años defendimos, eligiendo el camino de la paz como única forma de lucha, por nuestra tierra, nuestro mar y todos los recursos naturales que están siendo arrasados por una potencia invasora y sus aliados".