Cohen Sabban pidió perdón y Esmeralda Mitre cerró la pelea

"Doy por cerrado el episodio", escribió la actriz. "Estoy devastado anímicamente", dijo el ex directivo.

La actriz Esmeralda Mitre manifestó ayer que daba "por terminado el episodio" por el cual acusó por abuso sexual al ex presidente de la Daia Ariel Cohen Sabban, quien horas antes le había pedido disculpas en una carta que difundió públicamente.

A través de la red social Twitter, Mitre indicó que había "recibido una carta del señor Cohen Sabban en la que me pide perdón por lo que ha pasado".

"A pesar de todo mi sufrimiento, como no me anima ningún resentimiento ni deseo de venganza he decidido dar por terminado el episodio y mirar hacia adelante", escribió la actriz.

Y, para concluir añadió que "la desagradable circunstancia que me tocó vivir no altera la alta estima que tengo por la comunidad judía y sus instituciones".

Ayer a la mañana se había difundido una carta de Cohen Sabban en la que se disculpaba con Esmeralda Mitre por "toda la angustia y mortificaciones" que sufrió y admitía estar "devastado anímicamente".

"Tengo que reunir fuerzas para poder proseguir con mi vida. Estoy devastado anímicamente", había escrito el ex director de la Daia, acusado de presentarse en el departamento de la actriz para pedirle dinero y acosarla luego de que ésta realizara polémicas declaraciones sobre el Holocausto.

Todo comenzó a partir de los dichos de la actriz minimizando el Holocausto al señalar que "dijeron que eran seis millones (las víctimas) pero quizás no eran tantos".

Tras las críticas que recibió, la actriz pidió disculpas públicamente y fue citada por la Daia a una reunión en las oficinas de la institución a la que describió como "muy dura".

Luego de ese encuentro, Cohen Sabban le solicitó una reunión privada, que se concretó en el departamento de la mujer en el barrio porteño de Palermo, donde Mitre reveló que fue acosada por el directivo de la entidad judía.

Tras el episodio, Cohen Sabban fue reemplazado al frente de la Daia por Alberto Indij, que sostuvo días atrás que "si no existe evidencia" no va a "tirar al escarnio a una persona" en referencia al ex dirigente de la comunidad judía.

Pero la renuncia de Cohen Sabban no fue suficiente para un grupo de intelectuales judíos que emitió ayer un documento.

El escritor Federico Andahazi, uno de los firmantes, dijo que "se pidió la renuncia de toda la dirigencia de la Daia por haber intentado silenciar lo ocurrido",

"Si una persona hace declaraciones antisemitas, eso no se arregla con convocatorias personales y, mucho menos, se puede invocar el Holocausto para pedir dinero", agregó el también periodista.

El comunicado acusa a Cohen Sabban de "refugiarse en la investidura que otorga la representación política de la colectividad judía para cometer actos repudiables, reñidos con el decoro, la ética y la ley".

"El silencio de toda la comisión directiva durante siete largos días una vez enterada del inaudito caso, que permaneció callada con la esperanza secreta de que nada de esta mala conducta trascendiera a la esfera pública, la convierte en cómplice irresponsable", advirtió el texto que también firmaron los intelectuales Marcos Aguinis, Marcelo Birmajer, Alejandro Borensztein, Alfredo Leuco, Fanny Mandelbaum, Daniel Sabsay, Julián Schvindlerman, David Stalman, Santiago Kovadloff y Diana Cohen Agrest.