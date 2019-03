Claudia pidió que Diego pague la manutención con "retroactivo"

La ex esposa de Maradona, Claudia Villafañe, confesó que le molestó "el momento" y la forma en que se dio a conocer la noticia, justo ahora cuando su hija (y de Diego), Dalma, cursa su primer embarazo fruto de su unión con Andrés Caldarelli. Por lo demás, Villafañe festejó que se concrete el reconocimiento de los supuestos vástagos y abogó para que Diego pague "el retroactivo" de la manutención.

"No es el problema mío. Son otros hijos y está buenísimo que si son realmente sus hijos él los reconozca. Lo extraño en el relato de Matías (Morla, el abogado) es que hace años está pagando manutención a hijos que no sabe si son sus hijos, porque no hay un ADN de por medio. Ojalá sean y ojalá les pague el retroactivo que nunca les pagó, los reconozca y se unan y se junten todos", expresó en diálogo con "Pamela a la Tarde", el ciclo que conduce Pamela David por la pantalla de América.

"A mí lo que me suena raro es eso: si están pagando hace años la manutención de esos hijos y si sabían hace años que son de Diego, por lo que se dice en televisión. Qué necesidad que la prensa se entere de que Diego tiene tres hijos en Cuba, y supuestamente muchos ya lo sabían? A mí no me molesta que salga a la luz, me molesta el momento", remarcó. "Cuando más pasa el tiempo en esos casos es peor", dijo, y se refirió al primer hijo extramatrimonial del Diez en Italia, Diego Jr, con Cristina Sinagra. "Si en ese momento se solucionaba no hubiera sido el problema que hay ahora. Yo nunca busqué ese conflicto. Yo hoy tengo 57 años, ahí tenía 24, y si él me hubiera dicho: «Sí, tengo un hijo extramatrimonial» , no lo sé?".

"Lo digo por Dalma, aunque Dalma está re bien y no ve tele. Pero es un momento? Siempre que pasa algo feliz en mi familia, que es también la suya porque son sus hijas, hace que las cosas se ensucien o uno se ponga mal", se lamentó.

"Nadie piensa que Dalma está por ser mamá. Solo en hacer daño. No necesito que me defiendan a mí. Necesito preservar a Dalma en estos momentos y nadie se da cuenta", agregó Claudia.

Vale recordar que Dalma está a punto de dar a luz a su primera hija, fruto de su relación con Andrés Caldarelli. El pasado 31 de marzo de 2018, la actriz se casó con su pareja, luego de cinco años de noviazgo. El gran ausente a la celebración fue su papá, con quien mantiene una relación distante desde que comenzó una batalla judicial contra su mamá.

Gianinna habló sobre el estado de salud de su hermana: "Dalma está muy bien. Le queda poco. La llegada de un hijo es algo que sana todo. Todavía no tiene nombre. Yo le digo Natalia Natalia".

Además, la diseñadora de modas aseguró que habló más de una vez con Diego sobre la posibilidad de la aparición de más hijos: "No es un tema que ya pasó, lo que pasa es que últimamente no se puede sostener un diálogo con mi papá. Hoy puedo hablar una cosa y mañana me dice otra. Es algo que aprendí en diciembre, es como el día a día y minuto a minuto".

Luego, se manifestó en contra de quienes hablan de que tanto a ella como a su hermana les molesta que existan más hijos por la herencia: "Es difícil y no pretendo que lo entiendan, pero cuando hablan de la herencia? Loco, mi papá está vivo y está más vivo que nunca. No vale hablar ni especular si somos cinco, somos 10 o 15. ¿Por qué se habla de dinero? ¿A quién le importa?".