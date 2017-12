Citan a indagatoria a Andrea Del Boca por la novela "Mamá Corazón"

El juez federal Sebastián Ramos citó ayer a indagatoria a la actriz Andrea Del Boca y al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a la realización de la novela "Mamá Corazón" por unos 36 millones de pesos.

Ramos citó a la actriz para el 20 de febrero a las 10 y a De Vido para el 28 de ese mes, entre otras indagatorias.

La denuncia la hizo el año pasado el abogado Ricardo Monner Sans por la Asociación Civil Anticorrupción, en base a notas periodísticas sobre una novela que financió el Estado, "Mamá Corazón", que nunca salió al aire y fue realizada por la actriz, al frente de su productora "A A Group SRL". Según la investigación, fueron unos 36.582.468 pesos que el Ministerio de Planificación Federal entregó, previa firma de un convenio con la Universidad de San Martín (Unsam), que intermedió con los fondos.

La causa se inició con la intervención del juez Sebastián Casanello, pero luego pasó a manos de Ramos por "conexidad", a raíz de que este último tenía una causa contra la mujer de De Vido, Alessandra Miniccelli, y la esposa del ex funcionario Guillermo Moreno, Marta Castalis, por la entrega de más de cuatro millones de pesos a una productora para hacer el programa de una sola emisión llamado "El Pacto".

Citaron a actores

Durante la investigación se citó a una gran cantidad de actores para que explicaran los pagos que recibieron por su intervención en la novela, así como un peritaje contable ordenado por el juez Ramos sobre la contabilidad de la productora, de la cual Del Boca es socia.

La actriz fue citada por el delito de defraudación a la administración pública, y la ronda de declaraciones se iniciará el próximo 27 de diciembre con Nahuel Luis Billoni Ahumada, ex coordinador general de Televisión Digital Abierta, y del ex ministerio de Planificación Federal. Continuará el 14 de febrero próximo con Alberto Daniel García, ex Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la cartera que conducía De Vido, y al día siguiente con Christian Fernández, ex director general de Vinculación y Gestión de Convenios de la Universidad de San Martín (Unsam). También fueron citados Maximiliano Schwerdtfeger, entonces secretario general de la Unsam, para el 16 de febrero; Liliana Mazure, ex directora del Incaa, para el 21; Nadia Jacky, ex tesorera y presidenta de Cooperativa de Trabajo Tostaki Ltda, que realizó "El Pacto", para el 23; Luis Vitullo, ex funcionario de Planificación Federal, para el 26, y finalmente Carlos Ruta, ex rector de la Unsam, para el 27 del mismo mes.

