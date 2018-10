Más de 1.200 científicos de todo el mundo enviaron una carta al presidente Mauricio Macri para advertir del colapso de la ciencia en Argentina a causa de los recortes presupuestarios y la política de su gobierno.

Los científicos, entre ellos 11 ganadores del premio Nobel, advirtieron que el sistema de ciencia y tecnología de la Argentina "está colapsando" y que los recortes de fondos que se están practicando afectan al normal funcionamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (Conicet), la Agencia Nacional para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología (Anpcyt) y las universidades nacionales.

Entre las personalidades que adhieren a este documento, se encuentran los ganadores del premio Nobel en Física Barry Barish, Kip S. Thorne, Rainer Weiss, J. Michael Kosterlitz, Serge Haroche, David Wineland, Anthony Leggett y Claude Cohen-Tannoudji; en Medicina Michael Rosbash y Phillip A. Sharp y en Química Thomas R. Cech.

Por otra parte, los expertos acusan al gobierno de incumplir "compromisos asumidos en subsidios para investigación y cooperación internacional" y abandonar planes de mejora de infraestructura en las instituciones científicas, según señala la misiva. También se redujeron los fondos y los insumos para la investigación, afirman.

Los firmantes aseguran que el Conicet, el principal centro de investigación científica estatal, "está al borde de la parálisis" y que peligran los puestos de trabajo de 10.000 científicos, 10.000 becarios doctorales y posdoctorales y casi 3.000 técnicos.

"Instamos al gobierno de Argentina a revertir estas políticas para preservar un sistema científico y tecnológico que ha sido un líder en América Latina y prevenir un éxodo inminente de científicos. El Estado es la fuerza motriz necesaria para apoyar y desarrollar proyectos públicos a gran escala destinados a resolver necesidades estratégicas, sociales y económicas", sostienen los científicos en la carta.

El proyecto de presupuesto público para 2019 prevé un ajuste de fondos en casi todas las áreas, de cara al objetivo del gobierno de conseguir un equilibrio en las cuentas públicas.

Andrea Gamarnik, investigadora principal del Conicet y directora del Instituto de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir, dijo que la misiva empezó a gestarse en agosto último cuando la escribieron y firmaron los 250 directores de institutos del Conicet.

"A partir de esa carta varios colegas extranjeros empezaron a preguntar qué estaba pasando y surgió la necesidad de poner el contenido de ese documento en inglés, para que se enteren. Fue realmente muy rápido cómo la carta se repartió en el extranjero", dijo Gamarnik, que vivió muchos años en el exterior y volvió al país hace 15 años "pensando que se puede hacer ciencia en Argentina".

La investigadora señaló que "en el último mes fui a dos congresos internacionales y colegas de Estados Unidos, de Europa y también de la región me preguntaban si podían firmar, mostrando su solidaridad con la situación".

Gamarnik, cuyas investigaciones sobre dengue y zika le valieron en 2016 el premio L'Oreal-Unesco manifestó que "en Argentina hacemos trabajos competitivos. Pero de un día para el otro se empiezan a ir los mejores. La situación es muy delicada. El país invierte dinero en formar gente y los mejores están pensando en irse. Y la realidad es que no podés obligarlos a quedarse. Es muy frustrante".

En lo personal, Gamarnik dijo que "voy a pelearla y esperar a que la situación se revierta, no sé si con elecciones o con una recapacitación de este gobierno, que dice que quiere apoyar la ciencia pero eso no se correlaciona con los hechos. Si bien estamos en una crisis económica global, hay que poner prioridades y claramente las de esta administración no son las correctas. Cerrar un ministerio de Salud y otro de Ciencia son señales políticas muy fuertes", sostuvo.

Párrafos

"Después de 12 años de continuo crecimiento y expansión, el sistema de ciencia y tecnología de Argentina está colapsando", arranca la misiva y enumera entre los problemas a los "recortes presupuestarios, reducciones de personal, incumplimiento de compromisos asumidos en subsidios para investigación y cooperación internacional".

"El Conicet está al borde de la parálisis. La supervivencia de este organismo fundado hace medio siglo por el premio Nobel Bernardo Houssay está en riesgo", dice la misiva. "Si no se toman medidas urgentes, el deterioro causará la disolución de grupos de investigación, la parálisis de instrumentos valiosos y el éxodo de científicos".