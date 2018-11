El gobierno chino prohibió ayer realizar investigaciones al científico He Jiankui y sus colaboradores tras el anuncio del supuesto nacimiento de dos bebés genéticamente modificados.

Los experimentos anunciados por He -que no están confirmados ni contrastados- son de "una naturaleza extremadamente repugnante" y violan la legislación china y la ética científica, dijo a la agencia estatal Xinhua el viceministro de Ciencia, Xu Nanping.

Previamente, las Autoridades Nacionales Sanitarias y la Sociedad China para la Ciencia y la Tecnología (CAST) se habían distanciado ya de He y más de un centenar de científicos chinos habían criticado con dureza el anuncio del investigador. También un grupo internacional de genetistas criticó ayer al investigador.

He desató la indignación entre científicos y comités éticos en todo el mundo con su anuncio del nacimiento de dos niñas -Nana y Lulu- a las que se modificó el ADN cuando eran embriones para hacer que fueran resistentes al VIH. Según explicó He, lo que se hizo fue desactivar un receptor celular importante para la infección del VIH. En su anuncio por YouTube, He aseguró haberlo hecho utilizando la herramienta de edición genética CRISPR-Cas9, de reciente creación y todavía por perfeccionar. Los expertos dudan de las utilidades médicas del supuesto experimento y advierten de los riesgos para la salud de las niñas y sus descendientes.

Todavía no se sabe si el anuncio de He es cierto, ya que su investigación no fue publicada ni constatada por ninguna revista científica. De haber sido así, las nuevas características genéticas de estas niñas podrían ser transmitidas a sus descendientes.

"La situación actual, tal y como la describen los medios, es una grave violación de la legislación nacional, reglamentos y directivas éticas", dijo ayer el vicedirector de las Autoridades Nacionales Sanitarias, Zeng Yixin, en declaraciones al canal estatal CCTV.