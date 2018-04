Cayó un rayo en una fiesta electrónica al aire libre

Un rayo cayó esta madrugada sobre el estadio descubierto Malvinas Argentinas, en la ciudad de Buenos Aires, en momentos en que se estaba desarrollando una fiesta de música electrónica y destruyó el escenario, pero sin que se reportaran heridos.

El rayo cayó alrededor de las 3:30 de la madrugada del domingo, en el momento de mayor intensidad del temporal de lluvia, viento y granizo que azotó a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense entre otras zonas de la región centro del país.

No se reportaron víctimas por la caída del rayo, aunque imágenes difundidas por las redes sociales mostraban los daños producidos en el escenario.

Al momento del fenómeno, que pudo haber sido una tragedia, se desarrollaba en el estadio al aire libre ubicado sobre la calle Gutemberg al 300, en el barrio porteño de La Paternal, la fiesta electrónica Buenos Aires Trance.

Tras la caída del rayo y en momentos en que arreciaba el temporal, se habilitó el estadio cubierto lindero para que pudieran guarecerse allí los numerosos asistentes a la fiesta.

Desoyeron los alertas

En una página de Facebook atribuida a la organización del evento se había publicado el sábado una suerte de comunicado referido a las condiciones del tiempo.

"Debido a las continuas contradicciones de los diferentes pronósticos meteorológicos, y ante la imposibilidad de cualquier previsión certera, seguiremos adelante con el día y horario planeado para la reprogramación del Buenos Aires Trance XV @ Estadio Malvinas Argentinas -sábado 28 de abril de 22 a 7 am.", señalaba ese texto en el que se hacía caso omiso a los alertas emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, que avisaron sobre la intensidad de la tormentas previstas para la madrugada del domingo.

En el comunicado se añadió: "Lamentamos no poder mantener el horario original del 16 diciembre pasado de cada artista en particular dado que debemos priorizar la actuación de los que tienen logística más complicada o de difícil variación al día domingo en caso de una suspensión parcial, por lo cual a partir de las 23 horas cualquiera de los internacionales podrá estar en cabina dependiendo del estado del clima al momento del inicio. Ni bien contemos con más información los iremos manteniendo al tanto. Saludos para todos y esperemos hacer historia!!!".

De Buenos Aires Trance 2018 participaron artistas reconocidos del género electrónico como Ace Ventura, Astrix, Javier Bussola, Simon Patterson y Alpha Portal.