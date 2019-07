Un joven de 20 años fue detenido ayer en el partido bonaerense de Lanús acusado de haber participado del crimen del pizzero Adrián Albanese, quien fue asesinado de un balazo en la cabeza el sábado último en Banfield por delincuentes que le dispararon porque no pudo sacarse de su dedo la alianza, informaron fuentes judiciales y policiales.

El sospechoso fue apresado cerca de las 7 de ayer durante un allanamiento en un domicilio ubicado en Manuela Pedraza al 2800 del barrio Villa Diamante, en el mencionado distrito de la zona sur del conurbano.

Fuentes judiciales y policiales informaron a Télam que en total se realizaron cinco operativos en Lanús bajo las instrucciones del fiscal de la causa, Carlos Baccini, en busca de los acusados de haber participado en el homicidio del pizzero.

En esas circunstancias, el personal policial detuvo a un joven de 20 años, apodado "El Negro" y secuestró prendas de vestir presuntamente utilizadas por él en el día del crimen. Según las fuentes, el sospechoso quedó a disposición de la jueza de Garantías 6 de Lomas de Zamora, Laura Ninni, y del fiscal Baccini, quien lo indagará en las próximas horas en una causa caratulada como "homicidio agravado".

En los procedimientos realizados en esa zona participaron policías de las comisarías del distrito de Lomas de Zamora, de la Seccional 1ª de Lanús y del Destacamento Dock Sud, entre otras dependencias.

En tanto, familiares y amigos despidieron ayer por la tarde los restos de la víctima en una sala velatoria de Lomas de Zamora.

El hecho ocurrió el sábado por la noche cuando un grupo de ladrones que había cometido un raid delictivo, que incluyó el robo a un automovilista, llegó a la Pizzería Don Albanese, ubicada en la esquina de avenida Adolfo Alsina y Peña, en Banfield, partido de Lomas de Zamora.

Allí, al menos tres delincuentes a cara descubierta y vestidos con gorras y camperas amenazaron a todos los presentes, entre ellos a Albanese, de 40 años, dueño del local.

"Estaban en el final del día juntando la recaudación. Había empleados, repartidores y hasta algunos clientes. En ese momento, entraron tres personas a cara descubierta que le exigieron la entrega de dinero y todo lo que tenían", relató días atrás Verónica, esposa de la víctima.

Según la mujer, su marido no se resistió y entregó todo el dinero, pero los delincuentes le pidieron la alianza y él no se la pudo sacar, por lo que le dispararon y lo asesinaron. "Lo mataron porque no se pudo sacar la alianza. Quiero que encuentren a la persona que hizo esto, que dejó a un bebé de cuatro meses sin su papá", dijo la mujer. Alertado de lo ocurrido por un llamado al 911, personal de la comisaría de Banfield, ubicada a unos 500 metros de la pizzería asaltada, se trasladó hasta la escena del crimen donde constató la muerte del comerciante, se entrevistó con testigos y comenzó a analizar las cámaras de seguridad.

Los delincuentes llegaron al lugar a bordo de un Ford Ka de color blanco y huyeron tras concretar el crimen, y los vecinos lograron anotar la patente del vehículo, el cual aún no fue hallado.

Los investigadores determinaron que ese Ford Ka había sido robado momentos antes del crimen del pizzero en la zona.

Con esos datos y las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el fiscal Baccini dispuso distintos procedimientos con el objetivo de detener a toda la banda. En tanto, vecinos del comerciante marcharon en reclamo de justicia y mayor seguridad.

Decenas de personas se manifestaron frente al local de Albanese y uno de ellas contó a la prensa que la noche del crimen fue a cenar a la pizzería y que después se enteró del homicidio a través del grupo de Whatsapp al que también pertenecía la víctima y en el que ésta solía avisar a sobre movimientos sospechosos en el barrio.