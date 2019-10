Cassano se jubila como ama de casa por falta de aportes del Colón

Eleonora Cassano, una de las mayores bailarinas que dio la Argentina, reveló que no se pudo jubilar como bailarina porque el Teatro Colón no realizó los aportes previsionales. Según contó, un bailarín se puede jubilar a los 40 años, con 20 de aportes.

"Es vergonzoso como Julio Bocca tuvo que renunciar al Teatro Colon. Nosotros no nos podemos jubilar. Yo estoy luchando. Parece que me sale la jubilación como ama de casa", contó ayer la bailarina en declaraciones radiales.

Además, reveló que les habían dado "una licencia sin goce de sueldo para representar al teatro en el mundo. Empezamos a hacer eso y no paramos más. En esos años no se pagaron los aportes correspondientes por lo que el tiempo de aportes es poco en relación a la cantidad que tengo". La bailarina calcula que "para jubilarme, tengo que ir 20 años más al Teatro Colón a hacer nada. Con los abogados no hay forma. Julio (Bocca) estaba en esa misma situación y tuvo que renunciar".

Cassano expresó que es "muy difícil" la situación de "tratar a artistas como empleados municipales, como sucede ahí".

Eleonora Cassano, de 54 años, se refirió al momento de su retiro, que se produjo en el año 2012. "No haberme podido despedirme en el Colón me duele por las personas que no me invitaron. Era gente conocida que no fue capaz de decir si quería hacer un tanguito antes de despedirme. Me dolió y me duele". La bailarina se refirió además a la gala que hizo el Teatro Colón para la Cumbre del G-20, hace casi un año, a la que fue convocada. "A mí me llamaron para ir y no me terminó de cerrar. A último momento pensé que iba a ser toda una complicación. Fue una decisión personal: no me pareció volver a bailar en el Colón para hacer una pedorrada de 30 o 50 segundos. Yo tuve mi despedida divina en la 9 de Julio".

Cassano criticó la presencia de Julio Bocca en aquel evento. "Tendría que haber hecho algo exclusivo, hasta podríamos haber hecho algo juntos. Pasó sin nada. Encima con jean. No correspondía esa presentación para él".