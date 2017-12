Carrió denunció a Rossi y Garré por la reparación del navío

La diputada nacional de la Coalición Cívica y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, denunció ayer penalmente por presunta "asociación ilícita" a los ex ministros de Defensa que tuvo el kirchnerismo, a raíz de irregularidades que se habrían cometido en las reparaciones de la flota de submarinos, incluido el ARA "San Juan", realizadas en el período 2005-2015.

Se trata de los ex ministros de Defensa y actuales diputados nacionales del FPV-PJ Agustín Rossi y Nilda Garré, como también del ex ministro Arturo Puricelli, a quienes les endilgó los presuntos delitos "asociación ilícita", "defraudación contra la administración pública", "cohecho", "malversación de caudales públicos", "violación de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad".

La presentación fue realizada en los Tribunales Federales de Comodoro Py.

Tras el sorteo de rigor, la denuncia —que también apuntó contra Raúl Garré, hermano de la ex ministra y actual diputada nacional, y ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio— recayó en el juzgado a cargo de Sergio Torres, con intervención de la fiscal María Alejandra Mángano, que ahora deberá dictaminar a favor o no de la apertura de un expediente.

En su denuncia, apuntó contra los ex funcionarios kirchneristas por la "posible conformación de una asociación ilícita" ante supuestas irregularidades que se habrían cometido en las reparaciones de la flota de submarinos, incluido el ARA "San Juan", en el período que va entre el 2005 y el 2015.

En el escrito, Carrió también le solicita a la Justicia que se investigue la conducta de las autoridades y representantes del Complejo Industrial y Naval Argentino (Cinar), formado por la integración de los astilleros Tandanor y Almirante Storni —ex Domecq García—, y por las entonces autoridades de la Armada Argentina.

"Ha llegado a nuestro conocimiento información sobre diversas irregularidades cometidas en los procesos de reparación de la flota de mar y submarinos, en distintos casos, además del ARA "San Juan", las que nos vemos obligados a poner en conocimiento de la Justicia, para su debida investigación", señaló la diputada y cofundadora de Cambiemos en su presentación.

Allí, consideró "indispensable que la Justicia inicie una pronta investigación respecto de diversos hechos irregulares que aquí venimos a poner en conocimiento, los que podrían configurar distintos delitos en contra de la administración pública".

Incluso, según la diputada, los ex ministros de Defensa "podrían ser parte de una maniobra generalizada o ‘matriz de corrupción' desarrollada durante el período comprendido entre los años 2005/2015, dentro de la Armada Argentina".

"Distintos medios periodísticos dieron cuenta de una investigación interna del propio Ministerio de Defensa que habría alertado sobre irregularidades en la compra directa de las baterías del ARA ‘San Juan'", continúa el escrito.

Además, hace referencia a un artículo del periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, en el que se señaló que la investigación desarrollada por expertos de Defensa entre 2015 y 2016 "determinó que la Armada habría incumplido los estándares normativos y operativos para la reparación de media vida y el recambio de baterías".

También, de acuerdo con la nota, se habría buscado "direccionar la compra de suministros para beneficiar a ciertos proveedores".

Carrió aportó también en la documentación un informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

astillero. El ARA "San Juan", cuando era reparado en Tandanor.