Cámera: "La histeria de los porteños nos está volviendo locos a todos"

“La histeria porteña nos está volviendo locos a todos”, dijo uno de los asesores de Alberto Fernández, el médico Luis Cámera criticó a los ciudadanos de Buenos Aires que salieron a correr sin respetar el distanciamiento social. “Son unos millennials estúpidos que no tienen conciencia social y lo único que hacen es mirarse al espejo”.

El médico Luis Cámera, uno de los asesores del presidente Alberto Fernández en el tema coronavirus, se despachó ayer contra los habitantes de la ciudad de Buenos Aires que salieron a correr o a hacer ejercicios desde el lunes, les adjudicó en duros términos de ser los responsables del rebrote de Covid-19 en Capital Federal, y propuso en clave de humor “volver a la Confederación y que el interior del país se separe de Buenos Aires”.

En declaraciones a LT8, el profesional de la salud remarcó: “El único asesor que habló en contra de los runners fui yo. Encima son unos millennials estúpidos que no saben lo que estaban haciendo. Me da una rabia infernal. No tienen conciencia social”.

Cámera dijo que las personas que salieron a hacer ejercicios en Capital federal “son los mismos tipos que se fueron de vacaciones cuando arrancó la pandemia y después pedían histéricamente «rescátenme, rescátenme». Son tipos que lo único que hacen es mirarse y darse besos al espejo”.

“Esta histeria porteña nos está volviendo locos a todos. Ustedes son rosarinos. Yo soy correntino y sabemos que los porteños son insoportables. Se pusieron histéricos, parece que si no salían de sus casas se morían, y es al revés. Hay una especie de sensibilidad comunitaria que no logran ver”, dijo Cámera. El médico remarcó que el interior del país “está muy bien” con relación a la curva de contagios, y agregó: “Por eso, si los porteños se vuelven locos tenemos que volver a la Confederación. Basta de aguantar a esta ciudad que está volviendo loco al resto del país. Lo digo en serio. Si suben los contagios por esos tarados que estuvieron corriendo, entonces recortemos el mapa, soltemos amarras y volvamos a la Confederación. Se equivocaron los amigos (Estanislao) López y (Pancho) Ramírez cuando tuvieron la oportunidad”.