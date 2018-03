Cambridge Analytica suspende asu presidente

La empresa británica Cambridge Analytica anunció ayer haber suspendido a su presidente ejecutivo tras el escándalo del presunto desvío de datos privados de decenas de millones de usuarios estadounidenses de Facebook para ser usados en beneficio de la campaña de Donald Trump.

Alexander Nix fue suspendido "con efecto inmediato y en espera de una investigación completa e independiente", indicó un comunicado de Cambridge Analytica.

"Desde el punto de vista de la junta, los recientes comentarios grabados en secreto... y otras declaraciones no representan los valores o las operaciones de la firma, y su suspensión refleja la seriedad con la que consideramos esa violación", dijo la junta directiva de Cambridge Analytica en un comunicado.

La cadena británica Channel 4 emitió el lunes un reportaje en el que un periodista encubierto grabó con cámara oculta a Nix. En las imágenes se ve cómo el presidente ejecutivo propone técnicas para manipular a la opinión pública, como lanzar calumnias contra candidatos: "cosas que no tienen necesariamente que ser verdad, mientras se las crean".

Por su parte, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) lanzó una investigación sobre el presunto acceso sin autorización a datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook por parte de una empresa de análisis de datos que trabajaba para la campaña de Donald Trump en 2016.

Según el diario estadounidense The Washington Post, la comisión podría dictaminar una multa contra Facebook de 40 mil dólares por día de violación de las normas de privacidad.

Facebook está en el centro de la polémica luego de que los periódicos The Guardian y The New York Times reportaran que la empresa Cambridge Analytica, que trabajó para la campaña presidencial de Trump en 2016, accedió presuntamente de manera inapropiada a datos personales de decenas de millones de usuarios, en un intento por captar votantes e influenciar la elección.