Cambiados al nacer: eldrama de dos familias

El intercambio de dos bebés al nacer en un hospital de Hanoi en Vietnam hace seis años mantiene en conflicto a las dos familias, debido a que una quiere recuperar a su hijo biológico pero la otra desea que todo quede como está.

Una de las madres, llamada Vu Thi Huong, declaró al portal de noticias online Dan Tri: "He cuidado los pasados seis años del niño más que de mí misma. Y ahora me entero de que no es mi hijo biológico". "Esa es la verdad, pero en este momento no puedo aceptarla", añadió la mujer, de 29 años.

El intercambio se descubrió en abril gracias a un test de ADN.

La otra pareja ya se había extrañado tras el nacimiento en 2012 de que su bebé de pronto tenía puesto un pañal distinto, pero el personal de la clínica aseguró que todo estaba en orden. Después de que el niño creciera y no se pareciera a ninguno de los padres, se hicieron la prueba de ADN.

La familia quiere ahora intercambiar a los niños mediante una petición ante el Ministerio de Salud. El padre, Phung Giang Son, de 28 años, escribe en el texto: "Estamos todos muy dolidos. Nos duele mucho por los dos niños".

El ministerio deberá tomar una decisión hasta finales de mes. El caso, que evidencia las dos posturas ante un caso de intercambio de recién nacidos,tiene en vilo a Vietnam. La decisión que tome el ministerio, en un sentido o en el otro, será apoyada y a la vez condenada por gran parte de la sociedad. El vínculo creado en seis años es para muchos más importante que los genes que porta cada uno de los dos niños intercambiados por accidente.