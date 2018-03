Un joven de 24 años fue detenido ayer en el partido de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense, y un relacionista público se entregó horas más tarde, en el marco de la investigación sobre una red de prostitución de adolescentes en la pensión del club Independiente. Se trata de Ernesto Silvio Fleyta, apresado en una vivienda de Ingeniero Budge durante un operativo en el que se secuestraron tres pendrive, un disco rígido, una tablet y un teléfono celular, y del relacionista del circuito de la noche porteña Leonardo Cohen Arazi, conocido en el ambiente de los programas de chimentos por televisión. Precisamente, pocas horas atrás había sido entrevistado en "Intrusos", el ciclo de Jorge Rial por el canal América.

Cohen Arazi, antes de entregarse, aseguró que se sentía "preso aún sin estarlo" y que no veía la hora de declarar ante la fiscalía "para que todo esto se termine".

"Esto es una cagada, es muy doloroso, no sé qué voy a hacer si voy preso", declaró. "Soy gay pero eso no me hace culpable de un delito, lo que yo haga dentro de cuatro paredes con mayores de edad es un problema mío, mi identidad sexual es un problema mío", agregó.

Según fuentes de la investigación, los dos detenidos están sospechados de haber actuado como un reclutador y abusador que contactaban a las víctimas a través de las redes sociales como Instagram.

Fleyta y Cohen Arazi se convirtieron en el tercer y cuarto detenidos en la causa por los abusos sexuales en la pensión de Independiente, tras la aprehensión el último sábado del árbitro de primera división Martín Bustos, acusado de "abuso sexual calificado por ser cometido con acceso carnal".

También el sábado fue detenido por encubrimiento el abogado de Bustos, Carlos Tomás Beldi, acusado de destruir a golpes de martillo el celular de su cliente para borrar evidencias.

La investigación bajo secreto de sumario está a cargo de la fiscal María Soledad Garibaldi, titular de la Fiscalía 4 de Avellaneda, y el juez de garantías Nº 9 Luis Carzoglio.

El abuso y la prostitución de adolescentes en Independiente comenzó a ser investigado por una denuncia realizada el martes de la semana pasada por el propio club.

La fiscal Garibaldi se hizo presente ayer en la pensión de Villa Domínico, siguiendo la investigación en la causa de "abuso de menores y promoción y facilitación de prostitución" que se detectó con chicos de las Inferiores.

El juez Carzoglio ordenaría la extensión del secreto de sumario impuesto en principio por 48 horas. Se estima que habrá más detenidos y se conocería un mayor número de víctimas de estas prácticas delictivas que, como reveló la fiscal el domingo 25 de marzo, se llevarían a cabo "desde hace diez años".

Por su parte, el juez de línea Bustos continúa detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 40 de Lomas de Zamora y, hasta el momento, no prestó declaración ante la fiscal Garibaldi. El asistente, oriundo de Trenque Lauquen, está imputado en el caso por los testimonios de las víctimas y los hechos están agravados porque es portador de HIV. Su abogado, Beldi, también está detenido, acusado de destruir evidencia.

Desde el 21 de marzo, cuando el coordinador de Inferiores de Independiente, Fernando Berón, y el encargado de la pensión, Fernando Langenauer, hicieron la denuncia que destapó este caso, "el club intensificó la contención de los 53 chicos de la pensión. El grupo de psicólogos y profesionales de nuestra institución está trabajando en forma conjunta con los organismos del Departamento de Niñez y Adolescencia, dependiente del gobierno de la provincia de Buenos Aires", dijo Carlos Montaña, vicepresidente segundo de Independiente, a los medios.

El club

El dirigente remarcó: "Estamos muy conformes con el trabajo que están haciendo la fiscal Garibaldi y el Ministerio de Seguridad de la provincia. Los hechos no pasaron adentro en la pensión. Fueron afuera del ámbito de Villa Domínico. Pusimos todos nuestros elementos a disposición de la Justicia e iremos hasta el final para ayudar a erradicar estas prácticas delictivas que están instaladas desde años en la sociedad".

Montaña agregó que el futbolista de 19 años de la cuarta división (cuyas iniciales son J. V.), que se reponía de una lesión de ligamentos cruzados y que sería víctima junto a los otros dos adolescentes que ya declararon, "está en Río Negro junto con sus familiares. Uno de los dos adocescentes viajó y jugó el pasado fin de semana en San Juan frente a San Martín".

"Después de que los psicólogos y demás profesionales evalúen en qué estado están, los dos chicos que fueron víctimas podrían jugar este fin de semana frente a Talleres de Córdoba. Todos ya retomaron la actividad escolar a partir de este martes (por anteayer)", concluyó.