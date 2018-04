Cae acusado de incendiara una mujer en Lima

La policía peruana capturó y presentó ayer ante la prensa al sospechoso de haber causado un incendio la noche del martes en un ómnibus con 25 pasajeros en Lima, que dejó diez heridos, entre ellos una mujer gravemente afectada.

El sospechoso, de 36 años, niega ser el autor, pero según la policía hay diversos indicios que lo comprometen, incluidas algunas quemaduras recientes en un brazo.

Asimismo, el nombre y su historia personal coinciden con los de quien durante mucho tiempo acosó a la mujer de 22 años contra la que estuvo dirigido el ataque y que resultó gravemente herida, según indicaron familiares de esta.

El hecho que estremeció al Perú, país en el que diversos sectores catalogan como de muy alto riesgo para las mujeres, sucedió la noche del martes dentro de un ómnibus en el distrito Miraflores, en el sur de la ciudad. Un hombre que subió al ómnibus con capucha y lentes oscuros pese al calor y a que ya era de noche se sentó en la parte posterior, pero sorpresivamente se levantó, se acercó a la joven, le regó encima gasolina que llevaba oculta en un envase de yogur y la prendió fuego con un cigarrillo, tras lo cual escapó.

Diez personas sufrieron quemaduras de diverso grado, pero el caso más grave es el de la víctima principal, que tiene cerca de un 90 por ciento del cuerpo quemado y se debate entre la vida y la muerte.

Familiares de la joven indicaron que esta era acosada y amenazada por un ex compañero de trabajo porque se negó a tener un romance. La muchacha vivía un drama y estaba aterrorizada, pese a lo cual no dio parte a la policía, señaló una de sus hermanas. El hombre capturado ayer es el ex compañero, quien además coincide con la descripción dada por los testigos y a quien se le hallaron mensajes de WhatsApp con amenazas. El sospechoso fue capturado en su residencia, en el distrito Carabayllo, al otro extremo de Lima. El ómnibus se dirigía al distrito Chorrillos, donde vivía la mujer.

El Perú se ha visto continuamente afectado en los últimos años por continuos ataques contra mujeres, la mayoría de los cuales son perpetrados por parejas, ex parejas o pretendientes, muchos de los cuales quedan impunes. Las denuncias incluyen además violaciones sexuales, acoso callejero, tocamientos, insultos y otras agresiones, según denuncian organizaciones cívicas, que consideran al Perú como uno de los países más peligrosos del mundo para el sexo femenino. "En este país de violadores, en este país feminicida, la Justicia no existe para las mujeres. Tenemos un Estado que no hace nada para protegernos. Total, es sólo una mujer, un objeto más que pude matarse", comentó la psicóloga y dramaturga Nani Pease.