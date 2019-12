Una joven de 22 años que cayó con su auto el sábado a un arroyo en la ciudad entrerriana de Paraná era ayer buscada con drones, informó el portal local AIM.

Cuando se desataba con mayor intensidad la tormenta el sábado por la tarde, el auto que conducía Fiorella Furlán, de 22 años, fue arrastrado por la correntada al intentar cruzar el puente del arroyo Antoñico, que se encuentra en calle Manuel Gálvez, una arteria secundaria a metros de las vías del tren y Provincias Unidas. Ese tramo de la calle estaba totalmente desbordado por las aguas y tras caer no se supo más de ella. Los rescatistas hallaron en los primeros minutos de ayer el vehículo con el parabrisas roto, pero ella no estaba en su interior.

La fuerte tormenta desatada poco después del mediodía del sábado en la capital entrerriana dejó como saldo un incidente que mantiene en vilo a gran parte de su comunidad. Las inundaciones en distintas partes de la ciudad provocaron el arrastre de un vehículo y su conductora, una joven de 22 años, todavía se encuentra desaparecida.

Se trata de Fiorella Furlán, que circulaba en la tarde del sábado a bordo de un auto Suzuki Fun y de quien aún se desconoce su paradero.

El hecho sucedió entre las 18 y las 19, cuando se produjo el punto más intenso de la caída de agua. Furlán circulaba por la calle Manuel Gálvez ?paralela a calle Paracao/Provincias Unidas? y al intentar cruzar el puente del arroyo Antoñico se vio con la imposibilidad de poder circular debido al desborde del agua.

Según algunas versiones, en medio de esa incertidumbre, la joven llamó a su padre para explicarle la situación y para decirle que no sabía cómo actuar.

La fuerte correntada y la falta de luz en el lugar complicaron la tarea de los rescatistas, quienes recién pudieron dar con el auto de la joven cerca de la medianoche.

Estaba a 300 metros de donde se produjo el hecho, en la calle El Paracao y Vera Peñaloza, pero Fiorella no estaba dentro del habitáculo y el parabrisas estaba roto.

A través de las redes sociales, los familiares de la joven difundieron fotos para dar con su paradero y solicitan cualquier información de posibles testigos para dar con ella."Estamos desesperados! Es mi hermana Fiorella. Su auto cayó a un arroyo hace horas y no sabemos nada de ella. No la encuentran. Por favor compartan su foto por si alguien sabe algo", posteó su hermana Flavia. Sus padres están esperanzados que Fiorella "esté desorientada en algún lugar" tras lo sucedido. El arroyo Antoñico cruza toda la ciudad y desemboca en el río Paraná. Un equipo integrado por policías, buzos y bomberos rastrillan varias zonas para hallar a la joven. Hernán Méndez, Jefe de Bomberos de Paraná, contó que están trabajando con dos drones: "Sobrevuelan el perímetro donde sucedió el accidente. Uno trabaja desde donde apareció el auto corriente arriba y el otro corriente abajo. Es un arroyo angosto, que no tiene gran caudal de agua, pero que por la tormenta se desbordó".

Consultado acerca de qué ocurrió con el vehículo, Méndez precisó que "el auto fue arrastrado cuando pasó por un badén".

En diálogo con la señal de cable TN, dijo que la principal hipótesis es que "el parabrisas se rompió por los movimientos que tuvo el auto hasta llegar a la zona donde se encajó". Y señaló que "la perforación del vidrio era grande" por lo que la joven "pudo haber salido por ahí". Si bien se mostró cauto a la hora de hablar del paradero de Fiorella, señaló: "Lo último que perdemos son las esperanzas".

El temporal que azotó con fuerza a Paraná dejó gran cantidad de viviendas inundadas, calles anegadas y familias evacuadas no sólo por la abundante caída de agua sino por el desborde de arroyos. Se prevé que las precipitaciones sigan y que el agua acumulada llegue a los 250 milímetros.