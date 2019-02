Buscaba a su padre biológico, pero encontró a tres hijas

Ted Wood es abogado, vive en Sacramento, la capital de California; tiene 50 años, una esposa y tres hijos. O eso creía. Ahora descubrió que, al menos, tiene tres hijas más.

Ted siempre supo que era adoptado. En la década de 1990 conoció a su madre biológica, quien era estudiante de secundaria cuando lo tuvo y lo dio en adopción. Pero su padre biológico había desaparecido. Sí sabía su nombre: Linwood Gray. En 2013 se hizo un examen de ADN, con la esperanza de encontrarlo. Para su enorme sopresa, encontró en cambio a Melissa Daniels, de 27 años, quien resultó ser su hija. Y quien, además de una cuenta en la agencia de ADN Ancestry, tenía otra en la institución privada similar 23andMe, donde había dado con otras dos hijas de Wood.

Es que en sus años de estudiante, Wood había sido donante de esperma. En aquel entonces sólo se trataba de una acción anónima, y no se imaginaba la posibilidad de que el examen de ADN pudiera revelar estas conexiones, y menos todavía que los estudios se ofrecieran directamente al consumidor, lo cual los popularizó muchísimo en Estados Unidos. Durante años sólo encontró algunos parientes lejanos. Cuando en abril de 2018 Ancestry le informó que había surgido otra correspondencia, imaginó que sería otro primo en algún lugar del planeta. Sin embargo, el mensaje de Daniels, que recibió días después, decía: "Espero que te encuentres bien cuando recibas este mensaje. Mi nombre es Melissa. Espero que no te moleste que te contacte. Quería agradecerte por haber donado. Mi papá se hizo una vasectomía después de su primer matrimonio, así que sin tu contribución mi mamá no hubiera podido tener su propia familia. Encontré otras dos hermanas en '23andMe' que también fueron concebidas gracias a ti. Dado que estás aquí, espero que estés abierto a la idea de que te contactemos". Cuenta Ted que estaba sentado en su escritorio y no pudo ponerse de pie. Finalmente, se contactó con la joven, una profesora de inglés de Arlington, Texas, que tiene dos hijos.

Cuando tenía 14 años Daniels supo, por su madre, que su padre, muerto cuando ella tenía siete, no era su padre biológico. Desde entonces buscó respuestas a las numerosas preguntas que le despertaba el hecho de haber sido concebida con un donante. Comenzaron a intercambiar mensajes. En diciembre, cuando la madre de Daniels murió, ella sintió que era urgente conocer a su padre biológico. En un hotel de California, Melissa se reunió con Alexandra Cheshire y Hannah Maitland, sus hermanas de donante. Wood y su esposa, Susan, llegaron al hotel con sus hijos menores, Ethan, de 14 años, y Olivia, de 7. Se abrazaron. "Bienvenida", le dijo Wood a Daniels. Wood no encontró datos sobre su padre a partir del ADN. Pero otra investigación lo condujo a la trágica historia de Gray. Su padre biolóico se había casado, pero se separó y formó pareja con otro hombre. Hasta que Gray discutió con su pareja, lo mató y se suicidó.