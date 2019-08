Bullrich: "Tuvo que usar su cuerpo y tuvo un desenlace lamentable que, sin dudas, el policía no buscó".

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo ayer que el policía que provocó la muerte de un hombre en el barrio porteño de San Cristóbal luego de derribarlo de una patada "estaba protegiendo a los ciudadanos de una situación amenazante y violenta" ya que el fallecido tenía un cuchillo.

"El policía estaba protegiendo a los ciudadanos de una persona que estaba en una situación amenazante y violenta contra los ciudadanos", señaló ayer a la mañana la funcionaria macrista en declaraciones a radio La Red.

La ministra indicó que "uno no puede ver sólo el video sin entender el contexto de que se trataba de una persona que estaba generando una amenaza" y afirmó que el fallecido Jorge Martín Gómez, de 41 años, "tenía un cuchillo", que "es una de las armas más peligrosas que puede tener una persona, porque si alguien se le acerca lo puede matar con él".

Para Bullrich, el efectivo de la Policía de la Ciudad, Esteban Ramírez, de 42 años, trató de que "esa persona no siguiera con una actitud agresiva con una metodología que evidentemente no fue la mejor porque mejor hubiera sido que ese policía tuviera un arma adecuada para esas circunstancias".

Y en ese sentido, la ministra defendió el uso de la pistolas Taser para este tipo de hechos: "Nosotros venimos planteando que la Policía de la Ciudad necesita tener armas adecuadas."

"En este caso tuvo que usar su cuerpo y tuvo un desenlace lamentable que, sin dudas, el policía no lo buscó. (El efectivo) Trató de no acercarse, porque cada policía sabe que alguien con un cuchillo no tiene que estar a menos de siete metros, y el policía estaba a menos de siete metros", señaló.

Bullrich también destacó que el efectivo "no sacó su arma de fuego" y que "quiso reducirlo" a Gómez.

"Creo que, dentro de una circunstancia en la que el policía tenía un arma de fuego y no otra arma de menor capacidad letal, utilizó su cuerpo con la mala suerte que esta persona golpeó mal con la cabeza en el piso y murió", opinó.

Y concluyó: "Creo que hay una acción de terminar con una amenaza y cuando un policía termina con una amenaza está haciendo lo correcto". Por su parte, el efectivo de la Policía de la Ciudad que estaba detenido por causar la muerte de un hombre armado con un cuchillo al que derribó de una patada en el barrio porteño de San Cristóbal fue excarcelado ayer y seguirá bajo investigación, informaron fuentes judiciales.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la jueza en lo Criminal y Correccional 8, Yamile Susana Bernan, resolvió ayer excarcelar al policía Ramírez bajo caución juratoria por considerar que no existen riegos procesales de que se fugue o entorpezca la investigación.

De esta manera, la magistrada no coincidió con el dictamen de la fiscal Ana Yacobucci, quien se había opuesto a la excarcelación por entender que al ser policía, el acusado podía justamente entorpecer la investigación, dijeron los informantes.

Previamente, la defensa del acusado, a cargo del abogado Raúl Alcalde, había solicitado la liberación basándose en que el efectivo está imputado de "homicidio preterintencional", un delito excarcelable ya que prevé una pena de entre uno y tres años de prisión y reclusión de hasta seis años.

El artículo 81 del Código Penal, en su inciso b) contempla esa pena a quien "con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte".

Es que en el caso de Gómez, la autopsia determinó que la causa de muerte fue el traumatismo craneoencefálico que padeció cuando, luego de recibir la patada policial, cayó de espaldas y golpeó su cabeza contra el asfalto, lo que le produjo una fractura en el cráneo.

Anteayer, en su indagatoria, el oficial Ramírez reconoció ser el efectivo que las imágenes de una cámara de seguridad que se difundieron públicamente y que lo muestran pegando una patada a Gómez. "Dijo que sabía que el hombre estaba armado y que su intención fue sólo reducirlo", contó a Télam una fuente judicial.

Al expediente se incorporó otra secuencia de video que registró lo ocurrido momentos antes de la patada y a metros de distancia de donde Gómez quedó tendido tras recibir el golpe, cuando impedía el paso de un colectivo 57 y se lo ve empuñando un cuchillo.

Tanto ese cuchillo, como un gancho doblado y un destornillador, fueron secuestrados por Gendarmería -fuerza que lleva las actuaciones por haber policías implicados-, como los elementos que tenía en su poder Gómez.

El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 7.20 en Carlos Calvo al 2600, casi esquina Saavedra, donde Gómez interrumpía el tránsito.

La situación fue denunciada primero por una pasajera de un colectivo, quien llamó al 911 para alertar que un hombre "drogado y con un cuchillo" no dejaba proseguir la marcha del transporte y golpeaba la carrocería.

Luego, el chofer de la unidad advirtió a una oficial de la Policía de la Ciudad lo que sucedía, por lo que ésta se aproximó al lugar donde el hombre interrumpía el tránsito y amenazaba a automovilistas.

La policía le dio la voz de alto, aunque el sospechoso con un arma blanca en la mano avanzó hacia ella, por lo que de inmediato pidió apoyo.

Según se ve en el video, poco después llegaron al lugar dos policías en motocicleta, quienes se acercaron Gómez -un hombre de gran porte, vestido con un pantalón negro, una remera negra y un pulóver rojo- cuando ocultaba sus manos en la espalda. Uno de los efectivos se le acercó y le lanzó una patada en el pecho, a raíz de la cual el hombre cayó desvanecido boca arriba sobre el asfalto, mientras el otro policía patea el cuchillo caído para acercarlo al cuerpo inmóvil de la víctima, en una grosera alteración de la escena que derivó en el crimen.

