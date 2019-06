Brutal ataque a una pareja lesbiana en un colectivo de Londres

Cinco adolescentes han sido detenidos por un ataque machista contra una pareja de mujeres en Londres, en Camden, al norte de la ciudad. Las víctimas, la uruguaya Melania Geymonat y su novia, la estudiaban Chris, viajaban en un autobús cuando sufrieron la agresión, a primera hora del jueves 30 de mayo, en la que también les robaron un bolso y un teléfono móvil. El caso se hizo viral cuando Geymonat subió un video en las que se las ve sangrando y con la cara desfigurada por los golpes. Hasta la primera ministra, Theresa May, condenó el episodio de violencia sexista.

Cuatro de los jóvenes, de entre 15 y 18 años, fueron arrestados este viernes. La Policía Metropolitana de Londres ha anunciado la detención de un quinto, de 16 años.

Melania, una azafata uruguaya de Ryanair de 28 años, y Chris, de 29, tomaron un autobús en torno a las 2.30 el pasado jueves. Se sentaron en el piso superior del vehículo, cuando un grupo de hombres empezaron a dirigirles comentarios lascivos y homófobos y a decirles que se besaran, Tras negarse, ambas fueron agredidas y recibieron varios golpes y puñetazos antes de que los agresores huyeran precipitadamente del autobús. Les robaron un teléfono móvil y un bolso.

Los servicios de emergencia las trasladaron hasta el hospital más próximo, donde fueron tratadas de las heridas en la cara. Melania y Chris denunciaron los hechos a la policía londinense y a través de su página en Facebook. "Estaba enfadada y sigo enfadada. He pasado mucho miedo, pero esto no es nuevo. No temo mostrarme públicamente como queer (lesbiana). Tendría que hacerlo más a menudo, de hecho", explicó Chris en una entrevista a la BBC. La joven atribuyó al auge del populismo de extrema derecha que cada vez sean más habituales ataques como el que ellas sufrieron. "En mi país estos asuntos se toman muy en serio y existen leyes muy estrictas para protegernos", explicó Melania. "Estoy convencida de que lo que nos ha ocurrido no se debe únicamente a que seamos dos mujeres que están saliendo juntas, sino al hecho de que seamos mujeres", denunció.

La Policía Metropolitana arrestó a los cinco sospechosos, acusados de robo y de un delito agravado de lesiones. Todos ellos han permanecido bajo custodia en distintas comisarías, donde han sido interrogados. "Se trata de un repugnante ataque a dos mujeres que fueron seleccionadas expresamente como objetivo por un grupo de jóvenes. Los sospechosos realizaron una serie de comentarios homófobos antes de comenzar a arrojarles monedas. Y cuando las dos mujeres les intentaron hacer entrar en razón, el acoso se convirtió en una agresión", explicó la detective Andy Cox, responsable de la sección de Carretera y Transportes de Scotland Yard.

La agresión ha provocado una ola de condena y rechazo en todo el país. "Nadie debería ocultar quién es o a quién ama, y debemos trabajar juntos para erradicar esta violencia inaceptable contra la comunidad LGTB", dijo la primera ministra, Theresa May. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, fue también contundente: "No debemos aceptar, ni aceptaremos esta violencia homófoba y misógina en nuestra comunidad. Solidaridad con Melania y con Chris, y con todo el colectivo LGTB por todo lo que se ven obligados a soportar por el simple hecho de ser como son", dijo Corbyn.