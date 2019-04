Bonadio ordena incautar los fondos del libro de Cristina

Cristina. La ex presidenta publicó su libro de memorias "Sinceramente".

El juez federal Claudio Bonadio, que tiene la causa de las fotocopias de los cuadernos y de otros expedientes en los que investiga a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, le pidió a la editorial Sudamericana que informen sobre las características del contrato que firmó la ex mandataria con esa empresa para la publicación de "Sinceramente", su libro de memorias que lidera el ránking de ventas y ya agotó las dos primeras ediciones.

En el escrito, Bonadio le pide a la editorial que envíe el contrato "en el término de cinco días" y le informa que él mismo le dictó a Cristina "la inhibición general de bienes", por lo cual la empresa "deberá abstenerse de realizar pagos" a la ex presidenta por las ventas de "Sinceramente". publica la web del diario Clarín.

En un oficio dirigido al gerente de la editorial, el magistrado informa que en la causa 9608/2018, en la que se investiga a la ex presidenta, se dispuso la inhibición general de bienes de Cristina Kirchner, por lo que "deberá abstenerse de realizar pagos, siendo que los mismos deberán ser puestos a disposición de este juzgado", abunda la web del diario La Nación. En la citada causa, en la que se investigan supuestos hechos de corrupción vinculados con el ex Ministerio de Planificación, la ex presidenta se encuentra procesada, lo que fue ratificado en diciembre por la Cámara Federal.

Bonadio procesó a Cristina Kirchner con prisión preventiva por el delito de asociación ilícita, en calidad de jefa, en concurso real con la admisión de dádivas y cohecho pasivo, por lo que solicitó el desafuero al Senado.

Por su parte, la ex presidenta denunció ayer a través de su cuenta en la red social Instagram, que pocos meses antes de dejar la primera magistratura, mientras se investiga "el escándalo de espionaje más grande de la historia", el actual mandatario, Mauricio Macri, suma jueces adictos y al final de su mandato "uno de cada tres jueces serán macristas", publica la web del diario Página 12

Más adelante la ex presidenta agrega que "se trata de los mismos jueces que avalaron el tarifazo, el blanqueo, la fuga de capitales y el endeudamiento externo", en una denuncia que aparece firmada por Unidad Ciudadana, el espacio de Cristina Fernández de Kirchner.