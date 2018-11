Banda de menores hirió de bala a una nena de 4 años

Una nena de cuatro años fue baleada en la espalda por un delincuente menor de edad durante un asalto en la localidad bonaerense de Villa Ballester. La nena, que sufrió una seria lesión en el hígado, está internada en estado grave, aunque estabilizada. Por el ataque buscan a dos menores de 17 años, uno de ellos el autor del disparo, y a otro joven de 21 años. El episodio ocurrió el viernes en la villa de emergencia "La Rana".

La madre, María Gimena Gularte (34) había llegado a esa zona marginal a bordo de su Renault Clio, siguiendo las instrucciones erróneas que le daba el GPS. De hecho iban con su hijita a la casa de sus abuelos en Pilar desde Caballito, en Capital Federal.

Al internarse en la villa, la mujer y su hija fueron atacadas por tres asaltantes que las amenazaron con un arma y quisieron robarle el auto. Gularte aceleró para intentar escapar y uno de los asaltantes disparó. La bala ingresó por una de las ventanillas traseras e impactó en la espalda de la nena, que estaba sentada en la silla de seguridad. Los ladrones escaparon corriendo. Al ver que su hija herida, Gularte fue hasta el hospital Belgrano, de San Martín. La nena fue operada y luego derivada a un sanatorio.

Los investigadores ya tienen identificados a los tres asaltantes. Según señalaron al diario Clarín, se trata de dos menores de 17 años y un joven de 21.Todos tienen antecedentes por robo. Huyeron hacia villa "La Rana", una de las zonas más calientes del partido de San Martín. Uno de los menores ya había estado detenido dos veceseste año. La primera en agosto, en una causa por encubrimiento de un robo. Luego en octubre, tras un allanamiento por una denuncia de asalto. Otro de sus cómplices pasó al menos dos veces por seccionales de la zona. La primera fue en 2016, por una causa de robo calificado. En agosto de este año fue detenido por otro asalto y trasladado a San Martín.

El caso ha causado renovada indignación, por tratarse la víctima de una nena de apenas 4 años y por la alevosía con que actúan estas bandas de menores, que de hecho no son sancionados pese a sus numerosos ingresos a las comisarías.

El padre narraron cómo fue el episodio y lo traumático que ha resultado para ellos. Cuando dejaron de contestarle el WhatsApp, Marco Yulitta (32) creyó que era porque su pareja, Gimena Gularte (34), estaba concentrada en el volante. Pero se preocupó con la llamada entrante de su cuñada. "Me dijo primero que a Gime la habían asaltado, pero nada de mi hija. Después hablé con mi mujer, que estaba en una crisis total de nervios, y me dijo 'le metieron un tiro a Alma'", relató con angustia Marco.

Alma Yulitta Gularte y su mamá Gimena iban a visitar a los abuelos maternos de la nena a Pilar por avenida Constituyentes cuando el GPS las desvió, por error. "Iban a ver a mis suegros por Constituyentes y, como había un choque en la avenida, el GPS la mandó por un lugar que no conocía. Termina en la villa La Rana, que es un barrio que no conocíamos más que de nombre y donde jamás estuvimos", explicó Marco, que es policía de la Ciudad de Buenos Aires y cuando ocurrió el hecho estaba trabajando. "Por lo que me contó Gimena, se le paró un hombre delante del auto y se dio cuenta de que la amenazaba con una pistola. Vio que varias personas la rodearon, no sé si dos, tres o más, y se le abalanzaron sobre la puerta", contó el padre. "Ahí ella aceleró y el que estaba adelante disparó. La bala rompió el vidrio trasero derecho e impactó en el tórax de mi hija". El proyectil perforó el diafragma, se alojó en el hígado y presionó un pulmón de Alma. La llevaron de urgencia al hospital Belgrano de San Martín. "Ahí le salvaron la vida. Llegó con signos vitales muy débiles y una hemorragia en el diafragma. Pudieron suturarla y frenar el sangrado. Después nos recomendaron trasladarla al Anchorena, de Capital", detalló Marco. Allí decidieron no extraer la bala. El pronóstico es reservado.