El periodista radial Baby Etchecopar, un enemigo declarado de la causa feminista, se someterá a una "probation" por orden judicial, luego de ser imputado por discriminación y violencia de género. La Justicia porteña determinó que deberá cederle diez minutos de su programa en Radio 10 a especialistas en género a partir de marzo próximo. La medida se prolongará durante cinco meses y constará de diez minutos semanales para cada invitada, a las que no podrá interrumpir. El listado de mujeres será elaborado por una fiscalía y no podrá ser rechazado por el conocido periodista. "Me parece bien que vengan diez minutos en defensa de la mujer. Me viene bien cambiar la cabeza", admitió ayer el conductor de Radio 10.

Etchecopar había sido denunciado en septiembre pasado por la fiscal Claudia Barcia. Luego de varias audiencias y debates se llegó a una sanción acordada. Además de la cesión de los minutos de su programa, Etchecopar debió pedir disculpas públicas, cosa que ya hizo, y pagar una multa de 15 mil pesos, que entregó a Cáritas. Ahora resta cumplir la parte radial del acuerdo. "Me pareció importante que la audiencia de Etchecopar pudiera escuchar otras voces y explicaciones distintas de lo que están acostumbrados a escuchar. Y si esto le sube la audiencia, bueno, mejor, bienvenido sea, habrá más personas escuchando otras opiniones. Es una idea no punitivista y que busca mejorar la tolerancia", aseguró el fiscal Federico Villalba Díaz. El fiscal aclaró que Baby no podrá dedicarle "improperios" a las invitadas.

Etchecopar, famoso por su discurso de "mano dura" con la delincuencia y de posiciones ultraderechistas en los temas que hoy están en el debate público, se tomó la sanción con una actitud reflexiva. El conductor comentó ayer al aire que tiene que "cambiar su cabeza". "No somos infalibles. No siempre los hombres de los medios tenemos la razón. Nunca, siempre tenemos el micrófono y creemos que el micrófono nos da la razón", aseguró. "Nos creemos tan soberbios que nos creemos hijos de Dios", sentenció. "A veces hay que usar la bestialidad para no usar las armas, cuchillos y revólver. Me equivoco cuando puteo, durante 20 años", afirmó Baby. Luego de esta reflexión, el ídolo de los taxistas admitió: "Me parece bien que vengan diez minutos en defensa de la mujer. Me viene bien cambiar la cabeza".

El fiscal Federico Villalba Díaz, al frente de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N 18 de la CABA, convocó a Baby Etchecopar para llegar a un acuerdo, tras la gran cantidad de denuncias realizadas en su contra por agredir y desacreditar las luchas del feminismo. Por tal motivo, el conductor deberá ceder parte del programa a especialistas en género, algo que Villalba consideró imprescindible para que "aprenda a escuchar otras voces y otras explicaciones distintas de lo que están acostumbrados a escuchar. Y si esto le sube la audiencia, bueno, mejor, bienvenido sea, habrá más personas escuchando otras opiniones. Es una idea no punitivista sino que busca mejorar la tolerancia".

Reacción en las redes

Sin embargo, ayer en las redes sociales muchos repudiaron la medida, que no deja de ser una sanción penal por un delito de opinión. Un destacado constitucionalista porteño, Osvaldo Pérez Sanmartino, rechazó la medida y colgó un texto del filósofo liberal John Stuart Mill sobre "el mal que se comete al impedir la expresión de una opinión", con lo que "se comete un robo a la raza humana, a aquellos que disienten más aún que aquellos que participan de ella". Las críticas se centraron en el carácter de censura que implicaría la medida, dado que Etchecopar se ve inhibido de repetir las opiniones que le valieron la sanción de la Justicia porteña.

El acuerdo que firmó Etchecopar consiste en ofrecer durante cinco meses diez minutos semanales a cada especialista de la lista que elaborará la Fiscalía, y que incluirá entre otras a Dora Barrancos (socióloga, profesora de Historia Social Latinoamericana en la UBA), Daniela Verónica Maza (abogadadiplomada en gestión de organizaciones con perspectiva de género), Melina Siderakis (psicóloga, docente de la UBA), Natalia Piñeiro (abogada, Comisión Nacional de Comunicaciones) y Magdalena Marlo (socióloga, FLACSO), entre otras.

Villalba Díaz estimó que está demostrada "la existencia de violencia por razón de género contra las mujeres" de parte de Etchecopar, ya que en sus expresiones había "intimidaciones denigratorias y discriminatorias", "dirigidas a perpetuar los estereotipos y la desigualdad de género hacia las mujeres y otros grupos vulnerabilizados". Entre las peleas de Baby se recuerdan los enfrentamientos radiales con la humorista Malena Pichot, a quien trató de tener los "calzones sucios" y de "lagartija mediática".