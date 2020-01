La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica de Uruguay comenzó una investigación para determinar las sanciones que podrían caer sobre el empresario argentino que arrojó un cordero desde un helicóptero. Eduardo "Pacha" Cantón, señalado como el autor, es un ejecutivo que ingresa en la categoría de principal contribuyente del Estado uruguayo por los emprendimientos que mantiene en la zona de Carmelo, donde se afianzó desde los años '90. Amigo de Federico Alvarez Castillo, creador de la marca de ropa "Etiqueta Negra", arrojó al animal sobre la pileta de la quinta que éste último posee en José Ignacio.

"Se inició una investigación a nivel administrativo. De acuerdo al Código Aeronáutico, se va a determinar si la aeronave, el tripulante y la acción que se realizó se encuadra dentro de alguna falta y/o delito. Se determinará el origen de la aeronave, quién la piloteaba y desde dónde partió", dijo Leonardo Blengini, director de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea uruguaya.

"El jefe del aeropuerto de Laguna del Sauce, que tiene jurisdicción en la zona, está a cargo de recabar toda la información, ya que, aunque se trate de un vuelo privado, se tienen que declarar las rutas, los lugares desde donde se parte y llega, y presentar toda la documentación que lo acredite. El video no especifica mucha información. Se viralizó el martes. Pero no especifica la fecha. Además, el involucrado no radicó ninguna denuncia ante autoridad civil", detalló Blengini.

En tanto, la fiscal de Maldonado Ana Dean ordenó también la apertura de una investigación. La letrada aseguró al diario uruguayo El Observador que la policía le tomó declaración a Alvarez Castillo y que este precisó que al cordero "lo sacaron (de la pileta), lo asaron y se lo comieron".

Según la interpretación de la fiscal, "todo indica que fue una broma. Nadie está esperando que llueva un animal del cielo, y esto fue filmado y se escuchan risas en el video", manifestó, también para demostrar que Alvarez no podía desconocer al autor del lanzamiento. "Nadie va a comerse un animal que le tiran de arriba", consideró.

El vocero de la Fuerza Aérea, Blengini, había señalado también que "la Justicia aeronáutica, cuando tenga todas las posibles faltas en las que se haya incurrido, la certeza de quién es el dueño de la aeronave y quién la manejaba, dará parte a la Justicia para que intervenga". El funcionario militar agregó: "El Código Aeronáutico, que es la ley 14305 en Uruguay, prevé desde penas pecuniarias hasta, si son delitos de seguridad, penas de prisión que van desde un par de meses hasta los 24. Arranca desde el apercibimiento, sigue con multa, inhabilitación, y quita de licencia hasta una pena mayor".

Según el texto de la norma, las multas arrancan en los 80 mil pesos uruguayos que representan unos 2.200 dólares aproximadamente.

Escrache

En tanto, un local de la exclusiva marca "Etiqueta Negra" fue escrachado ayer en La Plata con pintadas que acusan de "asesino" al empresario Federico Alvarez Castillo, uno de los protagonistas del escándalo.

"Castillo asesino", escribieron personas anónimas con aerosol en la vidriera del local ubicado sobre la avenida 51, en una reconocida zona comercial de la capital bonaerense. También en una de las paredes.

Las pintadas fueron atribuidas a un movimiento animalista que decidió vandalizar el local como repudio al hecho.

En Buenos Aires, en tanto, personajes de la farándula volvieron a criticar a la ex modelo Lara Bernasconi, mujer de Alvarez Castillo, quien presuntamente se ríe en la secuencia del video.

Propiedad privada

Betty Molina, directora de Medio Ambiente de Maldonado, dijo que su cartera no puede intervenir ya que se dio en una propiedad privada y el dueño no habría radicado una denuncia. “Se trata de un animal que estaba muerto y no de la lista de los protegidos. Si eso hubiese ocurrido en una playa, podríamos intervenir”, explicó.