Avances y desafíos de la educación, en cifras

Entre 1996 y 2018 las escuelas secundarias del país incorporaron un millón de estudiantes. Sin embargo, de cada cien estudiantes que comenzaron la secundaria en 2013, solo 64 llegaron al último año del nivel en el tiempo esperado. El dato se desprende del informe “El estado de la educación en la Argentina”, presentado esta semana por el Observatorio Argentinos por la Educación. Desde ese espacio destacaron la experiencia del plan Vuelvo a Estudiar de Santa Fe y reclamaron mejorar los sistemas de información educativa de las provincias y avanzar en un sistema nominal nacional.

La cúpula del Centro Cultural Kirchner, en el viejo edificio del Correo Central, fue el escenario para el lanzamiento de informe que advierte que “los avances en el acceso, el crecimiento de la inversión educativa y el aumento en la cantidad de docentes en los últimos 20 años contrastan con los desafíos pendientes para garantizar las trayectorias y los resultados de aprendizaje de los estudiantes”.

Los especialistas Mariano Narodowski y Gustavo Iaies y el senador Julio Cobos fueron algunos de los presentes en la actividad desarrollada en el CCK. También los titulares de las carteras educativas de Buenos Aires (Gabriel Sánchez Zinny), Río Negro (Mónica Silva), Santa Fe (Claudia Balagué) y la Ciudad de Buenos Aires (Soledad Acuña). Por el Ministerio de Educación nacional asistió Mercedes Miguel, secretaria de Innovación y Calidad Educativa.

En un video, varios referentes educativos que integran el espacio señalaron desafíos y cuentas pendientes del sistema educativo argentino. Irene Kit (Asociación Civil Educación Para Todos) advirtió sobre la tensión recurrente entre el largo plazo y el corto plazo. “Los planes educativos no tienen continuidad ni son evaluados”, advirtió Guillermina Tiramonti. Juan José Llach _ex ministro de Educación de la Alianza_ también enfatizó el valor de la continuidad, ponderó “las evaluaciones de calidad” y propuso una nueva ley de financiamiento educativo en donde se articulen los recursos a las metas. Por su parte, Ignacio Hernaiz (ex director de Canal Encuentro durante el kirchnerismo) subrayó el valor de la inclusión y la diversidad en las escuela.

Quién también opinó en el video fue Inés Aguerrondo, integrante del Observatorio y exsubsecretaria de Programación del Ministerio de Educación en la década del 90. Dijo que “los datos que tenemos no sirven y la información que se toma no es la que sirve para tener discusiones que hay que tener”. Entre esos datos “que no se toman”, mencionó ausentismo docente, rendimiento de los alumnos y la disciplina.

Datos. El estudio del Observatorio, presentado por Víctor Volman y Axel McCallum (autores del informe junto a Nicolás Buchbinder), analizó al sistema en los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo argentino a lo largo de los últimos 20 años, a partir de las cinco dimensiones: acceso, eficiencia interna (trayectoria escolar), docentes, recursos financieros y resultados de aprendizaje.

En términos de acceso, el estudio destacó que entre 1996 y 2018 la matrícula del sistema educativo subió 1.958.415 (un 23 por ciento). Mientras el jardín de infantes sumó 735.973 alumnos (un crecimiento de 20 puntos), la secundaria incorporó 1.096.050 estudiantes (aumento del 15 por ciento). En cuanto a la trayectoria, señaló que de cada diez estudiantes que empiezan la secundaria, solo seis llegan al final en el tiempo esperado. Y que el mayor desgranamiento de alumnos se observa en el 2º año. “Si bien el indicador mejoró, todavía hoy en Argentina, cada 10 minutos, un estudiante se queda en el camino”, alertaron.

En cuanto a la dimensión de los recursos financieros, el estudio señala que desde la sanción de la ley de financiamiento educativo (2005) hubo una mejora, pasando del 4 por ciento del PBI al 6,1 por ciento en 2015. Sin embargo, en los últimos dos años la inversión disminuyó hasta quedar por debajo del piso del 6 por ciento establecido por la ley.

Sistema nominal. En varios momentos de la presentación, los voceros del Observatorio destacaron que “hace falta mejorar los sistemas de información y profundizar los esfuerzos para lograr un sistema nominal nacional”. Fue en ese marco que se destacó la experiencia del plan Vuelvo a Estudiar, del Ministerio de Educación de Santa Fe, basado en un sistema provincial de información nominal. “La disponibilidad de esa información permitió implementar un sistema de alerta temprana para prevenir el abandono de la escuela secundaria”, señalaron. Desde 2013, ese plan permitió que retomaran la secundaria 25 mil santafesinos. En un video, se escuchó el testimonio de Héctor Ayala, un joven que retomó sus estudios gracias a este plan.

“Celebramos que en nuestro país crezca la conciencia sobre la importancia de trabajar en torno a datos y evidencia para mejorar la educación; y que referentes y dirigentes de distintos espacios hayan participado de este encuentro comprometiéndose a dar mayor impulso a esta cultura”, afirmó Ignacio Ibarzábal. El director ejecutivo del Observatorio resaltó la urgencia de implementar la ley Nº 27.489 de cédula escolar nacional, aprobada por el Congreso, así como la necesidad de que los candidatos presidenciales suscriban consensos básicos en torno a las políticas públicas necesarias para mejorar el sistema educativo argentino.

“Somos los responsables de hacer algo y poner nuestra voz”, señaló a su turno Roberto “Roby” Souvirón, uno de los coordinadores del Observatorio y fundador y exCEO de Despegar.com, quien afirmó: “Por el ADN empresario, sabemos que lo que no se mide no se mejora” y que “en una sociedad donde todo cambia rápido, el activo es la información, para ajustar y medir”.

El observatorio. El Observatorio Argentinos por la Educación se define como “un espacio de encuentro creado alrededor de los datos del sistema educativo, con el objetivo de involucrar a toda la sociedad en la mejora de la educación”. Cuenta con una plataforma interactiva de datos con casi 90 millones de registros públicos sobre indicadores del sistema educativo, como acceso y participación de los estudiantes, tasas de repitencia, recursos humanos y financieros, entre otros.