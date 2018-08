Atacan tres iglesias del barrio de Almagro con pintadas abortistas

Tres iglesias católicas del barrio porteño de Almagro fueron atacadas este fin de semana con pintadas y grafitis en contra de la institución y a favor del aborto, informaron sacerdotes de esas comunidades parroquiales.

El sacerdote Héctor Luis Zordán repudió "con sorpresa y dolor" la agresión sufrida en la noche del domingo 19 con una pintada sobre la imagen de la Virgen colocada en el atrio de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de los Dolores, de la ciudad de Buenos Aires. "Me solidarizo con la comunidad parroquial y su párroco, el padre Mariano, y con la comunidad sacricordiana. Seguimos apostando por la posibilidad de convivir pacíficamente en esta bendita tierra, incluso pensando distinto", indicó.

En tanto, el vicario de la Parroquia Santa María de Betania dijo que "lo primero que me vino a la cabeza fueron las palabras de San Francisco: Dios, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, yo pueda llevar perdón. Otra cosa no se me ocurrió pensar" sostuvo el padre Salvador Gómez.Los tres templos católicos víctimas de ataques son las parroquias Santa María de Betania y Nuestra Señora de los Dolores y el santuario Jesús Sacramentado, donde los atacantes colocaron perchas en las entradas.

"Me encontré con unos carteles y después con una mancha de pintura, que pensé que era sangre. Vi todo el camino y la mancha en el piso", manifestó el padre Gómez, en declaraciones televisivas.

En el Santuario Jesús Sacramentado también aparecieron pintadas y perchas colgadas: "Iglesia y Estado, asunto separado", se podía leer en un cartel.

Los sacerdotes de este santuario, por su parte, emitieron un comunicado a través de las redes sociales en respuesta a sus atacantes: "Queremos decirles a quienes nos agreden que no podrán torcer el rumbo de nuestro trabajo, que es el anuncio del Evangelio, la buena noticia de Jesús". Además enviaron un mensaje a los autores del vandalismo: "Somos miles los que estamos embarcados en esta misión y cuando vengas de noche y con tu rostro oculto para pintar y ofender encontrarás en nosotros la infranqueable barrera del bien que triunfa sobre el mal, encontrarás también el perdón y una fuerza que nadie nos podrá quitar, que es la alegría de seguir a Jesús", precisaron los presbíteros. "Te podremos ofrecer lo mejor que tenemos que es nuestro pan, nuestro canto y nuestro abrazo porque, a pesar de todo, somos hermanos. A seguir andando nomás... y siempre con la esperanza intacta de compartir una buena charla", invitaron.