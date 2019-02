Asesinan a un turista argentino para robarle en Salvador de Bahía

Un turista argentino de 65 años fue asesinado a puñaladas delante de su esposa y su hija en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía por dos delincuentes que le robaron sus teléfonos celulares y 200 reales, informó el cónsul adjunto argentino en ese país, Santiago Trasmonte.

Se trata de Luis Daniel Barizone, quien vivía en la ciudad de Córdoba y había viajado como turista a la mencionada localidad del noreste de Brasil junto a su mujer y su hija de 25 años.

Trasmonte, cónsul adjunto en Salvador, dijo a Télam que el hecho ocurrió anteayer en la playa Faro de Itapoá donde la familia estaba caminando cuando dos delincuentes los interceptaron con fines de robo.

La esposa de Barizone explicó en declaraciones a la prensa que todo comenzó cuando anochecía y emprendían el regreso hacia su hotel y fueron sorprendidos por los asaltantes.

"Justo en ese momento mi marido me dijo «vamos porque se está poniendo oscuro» y se levanta para irse. Yo me di vuelta para ver si mi hija venía y ahí escucho a mi marido gritar «socorro, auxilio, ayuda»", aseguró Emilia Cano, la esposa del hombre asesinado.

Según su relato, cuando volvió la vista hacia su marido, observó que dos hombres morenos salían corriendo, pero uno de ellos regresó y comenzó a forcejear con ella para robarle la riñonera, donde llevaba su teléfono celular, el de su hija y unos 200 reales.

"Me quiere sacar la riñonera y me tira de la remera, me la rompe. Mi marido, vino de inmediato a socorrerme y tironearon los dos. En ese momento, le clavaron una faca", dijo la mujer, quien agregó que se sacó la riñonera y se la tiró a los delincuentes para que se fueran.

"Mi marido empezó a gritar «me pegaron un tiro, me muero, me muero». Yo pedía socorro y no sabía qué hacer. Vinieron dos hombres, que lo pusieron boca abajo y veo que había un orificio del cual sangraba mucho", explicó.

Emilia agregó que como la ambulancia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) demoraba mucho, le pusieron a su esposo una remera para intentar tapar la herida, al tiempo que llamaban con desesperación a una ambulancia.

"La ambulancia demoró mucho, no venía, no llegaba nunca. Después de un rato, vino un equipo muy rudimentario. Lo dieron vuelta a mi marido y le hicieron una maniobra de resucitación, pero yo ya sabía que no había nada para hacer", dijo.

Ayer a la tarde, Daniela Barizone, hija del hombre asesinado, despidió a su padre a través de la red social Facebook con un mensaje que decía "disfrutó de la vida" y un corazón, el cual recibió decenas de mensajes de apoyo de familiares y amigos.

El caso es investigado por efectivos de la Comisaría de Protección al Turista de la policía local, aunque por el momento no hay personas detenidas. El cónsul Trasmonte explicó que la autopsia al cuerpo de Barizone se realizó ayer a la mañana y la esposa y su hija estuvieron por la tarde en la morgue de Salvador de Bahía para realizar los trámites con el fin de que les entreguen el cuerpo. Se trató del primer crimen de la temporada de un turista argentino en Salvador. Esa playa es conocida por sus puestas de sol y famosa por los artistas Vinicius de Moraes y Toquinho en la canción "Tarde Em Itapo". Empero, es considerada "peligrosa" por las autoridades para pasear durante la noche.